Durante un recorrido por diversos grifos de la región, los administradores confirmaron que elevarían aún más el costo del combustible

El precio de los combustibles volvería a subir luego de que el Organismo Supervisor de la Inversión en Ener­gía y Minería (Osinergmin), recientemente, actualizó los costos, por ello publicó un nuevo tarifario sobre los hi­drocarburos, esta semana.

En un recorrido por grifos de la provincia de Cusco, los administradores confirmaron las nuevas tarifas que se publicaron desde el jueves 16 de junio e indicaron que, ante esta situación, se elevaría aún más el precio final del combustible.

En promedio, el precio final de los gasoholes en los grifos cusqueños aumentaría entre S/1.30 y S/1.70 por galón, incluyendo impuestos, mientras que el diésel se mantendría relativamente estable.

Según algunos taxistas, una alternativa para mitigar este aumento sostenido del costo de gasoholes sería la migración hacia el gas natural vehicular (GNV), combus­tible que no está masificado en la ciudad de Cusco.

Lo anterior, puede ocasionar el reinicio de protestas en la región de Cusco, como la que ocurrió en la provincia de La Convención, cuando los transportistas reclamaron a la salida de Quillabamba y bloquearon por algunas ho­ras la vía debido a la persistencia de los precios altos. Esta vez, no solo se vive un incremento en el costo del combustible sino también de los alimentos como el pollo o los huevos.

Por su parte, el ministro de Educación, Rosendo Ser­na, reconoció la falta de comunicación y manifestó que trasladará la desazón ante el Consejo de Ministros.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Trans­portistas del Cusco, Estanislao Alegre, señaló que, si el 4 de agosto no llega el premier, la huelga sería inminente. “Volveremos a las calles si es necesario. Hoy (ayer) no llegó el premier, se excusó, pero la siguiente vez que­remos avances”. Igualmente, la representante de la Asamblea Regional, Florencia Fernández, dijo que por el momento no hay avances.

