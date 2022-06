Posted on

Las brechas que tiene el país serían resueltas si se tiene capacidad de gestión de las autoridades

Según Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), refirió que el país tiene cifras muy preocupantes en el ámbito social, pese a ser un país dotado de recursos naturales, el problema radicaría en la inadecuada gestión. «Cómo es posible tener regiones con 70% de anemia, tener solo el 35% colegios públicos con acceso al agua potable y tener un 15% de presupuesto destinado a obras educativas, realmente no es que no haya los recursos, sino que no existen buenos gestores», enfatizó Salazar Nishi.

Asimismo señaló que para continuar fomentando el crecimiento económico del país se requiere medidas diferenciadas. «Lo que necesita la minería, agroindustria, metalmecánica, industrias textil, entre otros, son medidas diferenciadas porque cada una de ellas tiene necesidades diferentes y de eso se trata la Agenda Perú regiones al 2031», agregó Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias.

Source: RPP