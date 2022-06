Jornada de solidaridad se realizará hoy en el frontis del Hospital Regional del Cusco con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre

Hoy martes 14 de junio en la mañana, como parte de la activi­dad del Día Mundial del Donante de Sangre, en el Hospital Regional del Cusco se desarrollará una jornada de solidaridad para recolectar unidades de hemocomponentes útiles para salvar la vida de muchas personas.

La campaña de donación voluntaria de sangre es importante por­que salva vidas además de brindar beneficios como disminuir en un 80% de padecer un infarto cardiaco, reduce la probabilidad de de­sarrollar cáncer al pulmón, hígado, colón y garganta, también existe estudios que señalan que donando sangre quema hasta 650 kiloca­lorías.

Es muy importante, tomar en cuenta algunos requisitos como te­ner entre 18 y 55 años, portar DNI, pesar más de 50 kilos, no haber consumido bebidas alcohólicas 48 horas antes, estar en ayunas, no estar gestando, lactando ni menstruando, no consumir medicamen­tos y no haber nacido o vivido en zonas endémicas.

Las unidades de sangre recolectadas son vitales para pacientes en­fermos de cáncer, quemados, hemofílicos, víctimas de accidente de tránsito, mujeres gestantes con hemorragias durante el parto y otras emergencias que se presentan en el Hospital Regional del Cusco

El miedo por donar sangre se produce por mitos como contraer SIDA, debilitarse, ponerse anémico o contraer alguna enfermedad, por ello, es necesario estar informado para no creer en todos estos temores y salvar vidas con tranquilidad.

Asimismo, antes de realizar la donación de sangre las personas pasaran una entrevista y un examen médico, de igual modo, el ma­terial utilizado en el procedimiento de donación es descartable para dar seguridad a los donantes.

Los hombres pueden donar cada tres me­ses y las mujeres cada cuadro me­ses, participa de este acto de amor donando sangre este martes 14 de junio de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en el frontis del Hospital Regional del Cusco.

La entrada Realizan campaña de donación de sangre para pacientes del Hospital Regional <strong></strong> se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP