Guerra de colaboradores: ¿Qué han revelado los últimos testimonios de Zamir vs. Karelim? De acuerdo al documento fiscal, señala que el presidente habría recibido dinero de Karelim.

MIENTRAS…A diferencia de la selección de fútbol, Vladimiro Montesinos no fue a penales…sino que se fue del penal. Regresará a la Base Naval. ADEMÁS: Malcricarmen desobedece al Poder Judicial.

Y… ¿Tienes miedo a que te estafen por YAPE? ¿Qué pasa con mi cuenta si me roban el celular? ¿Cómo sé que alguien me transfiere y no me engaña?

