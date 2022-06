Posted on

En las grabaciones, que fueron hechas hace varios meses y divulgadas este jueves por medios colombianos, se habla directamente de los entonces precandidatos Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, de la Coalición Centro Esperanza, como potenciales rivales de Gustavo Petro a los que hay que atacar

Una polémica se desató en Co­lombia luego de que se filtraran unos videos en los que Roy Barre­ras, senador electo del Pacto His­tórico que lidera el candidato pre­sidencial Gustavo Petro, propone planes para desacreditar rivales y habla de visitas que miembros de esa coalición hicieron a cárceles para hablar con «extraditables».

En las grabaciones, que fueron hechas hace varios meses y di­vulgadas este jueves por medios colombianos, Barreras se refie­re directamente a los entonces precandidatos Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, de la Coalición Centro Esperanza, como poten­ciales rivales de Petro a los que hay que atacar.

«Alejandro Gaviria es una ame­naza electoral y vamos a ocupar­nos de desmontar esa amenaza (…) Pensemos tácticamente si hay que dividir o no el centro. Si eso sirve de algo, (hay que) coger al abandonado Fajardo y traerlo, o más bien nos vamos de frente contra Alejandro Gaviria», expre­só Barreras en uno de los videos, publicados por el periodista Gus­tavo Gómez, director del progra­ma 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

Fajardo disputó luego la primera vuelta de las elecciones y terminó en el cuarto lugar con apenas el 4,18 % de los votos, tras lo cual Gaviria manifestó que apoyará a Petro en el balotaje del 19 de ju­nio con el populista independiente Rodolfo Hernández.

En otro de los videos, en el que aparece Petro, se ve a Barreras decir que una de las estrategias era «dividir ese centro aún más y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda so­brevivir para que divida la vota­ción del centro».

El senador dice además que la otra propuesta podía ser «tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia» con ellos o «todo lo contrario, por­que lo de Fajardo también es una amenaza».

«Pabellón de extraditables»

En los videos también se ha­bla de contactos con presos que esperan la extradición a Estados Unidos y que, según reveló en abril la revista Cambio, fueron hechos por la senadora electa del Pacto Histórico Piedad Córdoba, para «apoyar la campaña» de Pe­tro.

Fuentes de inteligencia citadas por ese medio señalan que las re­uniones fueron con José Leonardo Muñoz Martínez, alias «Douglas» y antiguo jefe de la banda de si­carios Oficina de Envigado; Juan José Valencia, alias «Andrea» y parte del brazo financiero del Clan del Golfo, y John Freddy Zapata, alias «Messi» y que hace parte de esta banda criminal, la mayor del país.

Al respecto, Barreras asegu­ra en otro video, divulgado por la revista Semana, que se iba a publicar información de una visi­ta «al pabellón de extraditables de dirigentes del Pacto Histórico ofreciendo la ‘no extradición’ de los extraditables» y propone anti­ciparse: «Eso lo van a sacar pron­to, hay que estallarlo como cuan­do tú estallas controladamente un explosivo».

«La campaña tiene que adver­tirlo y descalificarlo y no salir a dar explicaciones como que la persona quería decir otra cosa», expresó Barreras.

Reacción de Gaviria

Ante la polémica, Gaviria ase­guró que durante la contienda electoral recibió «muchos ata­ques» y que trató de «practicar lo que predicaba» de que en «la competencia política existen con­trincantes (que uno quiere derro­tar), no enemigos (que uno tenga que eliminar)».

«Nunca me gustó la suficien­cia moral que viene con asumir el papel de víctima. Me dolieron muchos de los ataques y calum­nias, por supuesto. Pero no voy a quedarme (…) rumiando ren­cores y coleccionando agravios», expresó en un mensaje publicado en Twitter.

Agregó que «muchas de las decisiones son problemáticas» y rechazó la «mezquindad en po­lítica», pero dijo que se «deben tomar decisiones sobre todo pen­sando en el futuro de la democra­cia y el bienestar de todos».

Gaviria se sumó el pasado 2 de junio a la campaña de Petro por­que consideró que «los riesgos de un rompimiento institucional, sobre todo con el Congreso pero también con las Cortes, son mayo­res con Hernández», mientras que Petro «ha hecho un esfuerzo por articular una visión de cambio».

