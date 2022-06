Posted on

Especialistas concuerdan que la pasividad del Gobierno ante los conflictos sociales sería una estrategia para un posible cambio de Constitución.

Al ser consultados sobre si la inacción del actual gobierno con los conflictos sociales sería una estrategia para cambiar la Constitución, algunos especialistas concordaron con esta posibilidad. «Siento que el gobierno de Pedro Castillo está dejando pasar las cosas, pareciera que está de acuerdo con las marchas y es posible que sea una estrategia de agudizar las contradicciones y que por tanto hay que cambiar todo de raíz como es el cambio de constitución y esto la verdad no ayudaría», explicó Fabricio Cjuno, economista.

Asimismo, reforzó que el Estado debería cumplir su rol de representante, solucionar estos problemas y no llegar a mayores. «Los conflictos sociales tienen que ser procesados por el Estado de manera inteligente y rápida, pero no pueden caer en la inercia de no hacer nada y por el contrario hacer que se agrave», finalizó Cjuno.

La entrada <strong>DESATENCIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIALES SERÍA UNA ESTRATEGIA PARA CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN</strong> se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP