El ganador de este encuentro se medirá ante Perú en la repesca, el próximo lunes 13 de junio en Doha

Australia vs. Emiratos Árabes Unidos juegan por el repechaje de las Elimi­natorias de Asia rumbo a Qatar 2022, este martes 7 de junio desde la 1:00 p.m. (hora peruana).

Las selecciones de Aus­tralia y Emiratos Árabes Unidos se medirán con el objetivo, de obtener el pase para la repesca in­ternacional, donde ya es­pera Perú. La meta final es estar en el Mundial que se avecina. Sigue el minu­to a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entre­vistas y resultados del co­tejo que se disputará en el Estadio Ahmed bin Ali, de Rayán.

El Australia vs. Emiratos Árabes Unidos será uno de los duelos más atractivos de la jornada en el mundo futbolístico. El enfrenta­miento se llevará a cabo en el Estadio Ahmed bin Ali y será transmitido para Perú y el resto de Suda­mérica, por Star+(Star Plus) y ESPN2. En Méxi­co, la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus) y ESPN Mexico, mientras que en Estados Unidos, el canales con los derechos es Paramount+.

Australia vs. Emiratos Árabes Unidos: así llegan los equipos

Australia, 42º en la cla­sificación FIFA, busca su quinta clasificación con­secutiva a la fase final del Mundial, pero solo ha ga­nado dos de sus ocho últi­mos encuentros.

Los ‘Socceroos’ se verán privados de su organiza­dor de juego, Tom Rogic (53 partidos internaciona­les), futbolista que le co­municó a la Federación de Australia su decisión de no acompañar al equipo por motivos personales.

La victoria por 2-1 en partido amistoso contra Jordania el 1 de junio no fue un gran encuentro, pero de todas maneras dio esperanzas al selec­cionador australiano Gra­ham Arnold.

“En el curso de los últi­mos partidos, cuando íba­mos perdiendo 1-0 (…), nos vinimos abajo, pero esta vez no fue el caso”, señaló el técnico, admi­tiendo de todas maneras que hay “todavía mucho trabajo a realizar”.

El desafío para los aus­tralianos será crear juego, cuando solo marcaron en acciones a balón parado contra Jordania.

Para Emiratos Árabes Unidos, dirigido desde febrero por el argentino Rodolfo Arruabarrena (en su primera experiencia en una selección en los banquillos), una segunda clasificación a un Mundial está en juego.

Pero la selección que ocupa el puesto 68 en la clasificación FIFA solo pudo empatar 1-1 con­tra la modesta Gambia (123ª) el 29 de mayo.

Sus esperanzas reposan en gran parte en Ali Ma­bkhout, máximo goleador de todas las fases de cla­sificación al Mundial, con catorce tantos, aunque solo ha anotado cuatro en sus once últimos partidos.

“Pienso que los dos equipos están muy igua­lados, teniendo en cuenta nuestros parejos partidos de estos últimos años y por el hecho de que he­mos terminado terceros de nuestros grupos res­pectivos” de las Elimina­torias, estimó Mabkhout en el sitio de la FIFA.

