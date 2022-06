Varios ciudadanos cusqueños refirieron que el sector privado es un actor importante para dinamizar la economía del lugar donde interviene.

Esto a través de la generación del empleo formal. «Sin inversión privada no hay desarrollo, el Estado es insuficiente para otorgar los mecanismos de desarrollo que requiere un país para eso se requiere una simbiosis entre el sector estatal y la inversión privada», señaló Ramiro Alatrista, ciudadano cusqueño.

Asimismo, algunos otros ciudadanos señalaron que sin la presencia de la inversión privada no se tendrían oportunidades laborales para la población. «La inversión privada genera ingresos para todos, ya que si no hay inversión privada no hay trabajo no hay ingresos», dijo Esther Mendoza encargada del área contable de la empresa minera Las Bambas.

