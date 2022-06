Posted on

Han pasado once meses desde que Pedro Castillo se convirtió en la máxima autoridad política del Perú y en todo este tiempo solo ha con­cedido entrevistas a cuatro medios de comunicación. Y es que Castillo Terrones no suele declarar a los re­porteros que asisten a sus distintas actividades oficiales.

La última vez que Pedro Castillo declaró a los periodistas fue el pa­sado 21 de febrero, en Huarochi­rí, cuando le preguntaron por sus vínculos con la colaboradora eficaz Karelim López, quien lo acusa de formar parte de una organización criminal.

“¿Le mintió o no al Ministerio Pú­blico sobre reuniones con Kare­lim López? porque hay una doble versión en una entrevista y con la fiscalía…¡Esta prensa es un chiste! Estamos hablando de la educación peruana. Buenos días ¿porque no se centran en los temas importantes […] hablemos de la educación”, dijo ese día el mandatario.

Modesto Montoya, ministro del Ambiente, ha defendido la actitud del presidente Castillo con el ar­gumento de que el silencio ante la prensa no es una exclusividad del jefe de Estado peruano.

“A la pregunta de por qué el pre­sidente tiene varios meses sin dar conferencia de prensa, es una pre­gunta que personalmente me llama la atención porque en los países de­sarrollados […] me refiero por ejem­plo al presidente de Francia, estuvo dos años sin dar conferencias […] el presidente es una personalidad del Estado que no puede en otros países estar a cada rato frente a la prensa”, dijo.

En lugar de responder a los pe­riodistas, Pedro Castillo prefiere expresarse con discursos en plazas públicas o en actividades oficiales, momentos que recuerdan a los míti­nes que encabezó durante la campa­ña electoral de 2021.

Así, no hay oportunidad a las pre­guntas ni repreguntas de la prensa sobre aquellas situaciones que com­plican al gobierno y de las cuales la ciudadanía busca más de una expli­cación.

Se comprometio a dar entrevistas

Las actividades en las que par­ticipa el presidente de la República muchas veces han servido para que él marque más distancia de los pe­riodistas, no solamente negándose a declarar sino también permitiendo que sus miembros de seguridad se conviertan en una fuerza de choque para protegerlo de las preguntas.

Además en sus discursos en ac­tos oficiales en regiones o en Lima denuncia «una campaña demoledo­ra» desde la prensa con la difusión de «algunos montajes de algunos audios, algunos videos» que buscan implicarlo en casos de corrupción.

En diciembre de 2021, Pedro Cas­tillo se comprometió ante un grupo de periodistas a dar entrevistas, esto solo ocurrió para cuatro me­dios que él mismo eligió. Uno de ellos fue a una cadena internacional y cuyas declaraciones terminaron en una acusación constitucional ante el Congreso por sugerir una consulta popular para otorgar una salida al mar para Bolivia.

Una sociedad informada es más libre en tomar las decisiones para su propio progreso y es deber de las autoridades dar cuenta de sus actos. El compromiso de la prensa es de­fender ese derecho y preservar que la ciudadanía no lo pierda, así las autoridades piensen eso no es serio.

