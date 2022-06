Posted on

La crisis alimentaria en el país se agudiza día tras día lo que ocasionaría un impacto negativo en hogares pobres y pobres extremos.

El exministro de Desarrollo Agrario, Milton Von Hesse refiere que la actual crisis alimentaria que atraviesa el país es a causa del incremento del precio de fertilizantes como la urea, y está situación afectará a las familias productoras sobre todo de la costa y a los consumidores que provienen de hogares pobres lo que desencadenaría en incremento de cifras de anemia en el país. «El incremento de los fertilizantes genera una crisis de oferta, por tanto habrá cierta escasez siendo los principales afectados los productores de la costa y los hogares pobres y en extrema pobreza, ya que destinan el 50% de sus ingresos en la canasta básica , lo que implicaría dividir las raciones y llevaría a tener cuadros de desnutrición y anemia», dijo Von Hesse.

Ante esta dura problemática, el ex titular del Ministerio de Agricultura (MIDAGRI) señaló con preocupación, que el actual mandatario del país no anunció medidas para mitigar estos impactos en la población. «El gobierno todavía no anuncia medidas para paliar estos efectos que verán en los meses posteriores», concluyó.

