“Son 5.2 millones de soles que pierde de forma diaria el Estado (por el conflicto minero). En esta situación económica, el lujo que se da el Estado de perder estos ingresos”, reflexionó Erick Ramos en Ampliación de Noticias.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Mina Las Bambas, Erick Ramos, advirtió que el conflicto minero -que está por cumplir 50 días- ya ha causado el despido de tres mil trabajadores de empresas contratistas. En Ampliación de Noticias, el dirigente señaló, además, que las pérdidas económicas para el Estado ascienden a 250 millones de soles, lo que consideró “un lujo” teniendo en cuenta la situación económica que afronta el país. “Son 5.2 millones de soles que pierde de forma diaria el Estado. En esta situación económica, el lujo que se da el Estado de perder estos ingresos para la reactivación económica tan ansiada”, manifestó.

Al ser consultado sobre si existe un interés por parte de Perú Libre de que el conflicto no se resuelva, el dirigente dijo que las acciones adoptadas por el Ejecutivo “nos hace pensar bastante en eso”. “¿Cuál es la intención de agudizar esta problemática?, ¿por qué no ha habido un equipo permanente para poder dar solución a esto? Ya se ha extendido a 50 días (el conflicto), ¿y qué viene después? (…) No le están prestando una importancia debida a esta problemática”, se quejó.

