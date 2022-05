Gareca confirmó a 28 futbolistas para lo que serán los encuentros ante Nueva Zelanda y el ganador entre Australia o Emiratos Árabes Unidos por el repechaje a Qatar 2022

Ricardo Gareca presentó este viernes la lista de convocados de la Selección Peruana para afrontar el partido por el repechaje del Mundial Qatar 2022. El entrenador consideró a 28 fut­bolistas, manteniendo la base de sus anterio­res nóminas. Ello derivó que Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz queden fuera de la citación.

Paolo Guerrero entrenó en los últimos días en Videna tras retornar de Estados Unidos y asegurar sentirse recuperado de la lesión en la rodilla derecha, que lo ha mantenido sin jugar por más de siete meses, además de no tener equipo.

Raúl Ruidíaz tampoco fue llamado, a pesar de que se envió por él una carta de reserva a su club. En Seattle Sounders volvió a tener continuidad y registra 4 goles en sus recien­tes tres partidos. Ninguno fue citado, pero sí Santiago Ormeño, quien será alternativa con Gianluca Lapadula y Alex Valera.

La Selección Peruana enfrentará a Nueva Zelanda el 5 de junio en un partido amistoso. El lunes 13 será el momento del repechaje de Qatar 2022, ante Australia o Nueva Zelanda.

Las razones de Ricardo Gareca sobre Paolo Guerrero

El entrenador de la bicolor dio a conocer las ra­zones por las que no llamó a Paolo Guerrero.

«Lo de Paolo es de público conocimiento que él está tratando de recuperarse y ponerse de la me­jor manera. El seguimiento lo tenemos nosotors. No queremos alterar nada que lo pueda perjudi­car, en apurar o que los plazos no sean los esta­blecidos para que él pueda estar perfectamente bien. Vamos a jugar un repechaje, en la medida que veamos que está bien, qu ehaga práctica de fútbol, que tenga equipo, iremos monitoreando todo. Lo que la selección no quiere es alterar recu­peración que tenga que ver con la salud del juga­dor. Queremos contar con mejore sjugadores en todo aspecto, pero estamos deciendo en pos de la selección y en pos del jugador. Queremos que se ponga de la mejor manera. Él está entrenando en la Videna. Si llegáramos a tener un OK de parte del médico y PF, que se le ve en óptimas condi­ciones, recién podríamos contemplar si llevarlo o no. En principio, no está en lista. Tiene que hacer fútbol acá. Iremos viendo su evolución».

