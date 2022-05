Dijo Primer Ministro Aníbal Torres, e indicó que Ejecutivo se compromete a verificar que Las Bambas cumpla compromisos con población de influencia y exhorta a la instalación de una mesa de diálogo

El jefe del Gabinete Mi­nisterial, Aníbal Torres, arribó a Pumamarca, lo­calidad aledaña a Las Bambas (Apurímac) para participar en la mesa de diálogo con los comune­ros de la zona para que levanten sus medidas de fuerza y permitan reto­mar las actividades de la minera que genera em­pleo en la región.

“Debemos ponernos a trabajar hoy, porque como ustedes dicen, la mina genera riqueza, y genera trabajo. Cada día que se pierde, perjudica a los comuneros, perjudica a todas las comunidades de esta zona, perjudica al país, no nos dejemos en­gañar”, afirmó el Premier.

Torres Vásquez destacó que esta mesa de diálogo tiene como objetivo desa­rrollar, mejorar, y dar se­guimiento permanente a las gestiones avanzadas por los diversos sectores del Estado en favor de las comunidades aledañas a la minera Las Bambas.

Con respecto al Esta­do de Emergencia en la mencionada zona, el jefe del Gabinete remarcó que tanto las comunidades como el Poder Ejecutivo y la empresa actúan de buena fe y honradamen­te, por ello “el Estado de Emergencia se levantará de manera simultánea cuando cesen las actitu­des de fuerza para resta­blecer la paz social. Eso se hace rápidamente y sin obstáculos, conti­nuando las negociacio­nes”, puntualizó.

El presidente del Con­sejo de Ministros afirmó que el Poder Ejecutivo verificará si la empresa MMG Las Bambas cumplió con lo que comprometió a la población de sus zonas de influencia. “La em­presa debe cumplir, aquí nadie tiene corona. Lo que manda es la verdad y la Ley, y eso se tiene que hacer rápidamente. Nosotros les garantiza­mos su cumplimiento con nuestra palabra” dijo.

“Si hubo descuido del Estado, por parte de los gobiernos locales, regio­nales y nacional, esos incumplimientos no per­tenecen a este régimen, pero los asumimos, no nos lavamos las manos. La mina debe servir para que su inversión favorez­ca a la comunidad, y así también gana el Perú”, enfatizó el Premier.

Explicó además que en un contrato se debe respetar las obligaciones asumidas y los derechos adquiridos. “Todos somos peruanos, todos estamos en igualdad de condicio­nes, nadie se considera más que otros. Todos de­bemos respetar la ley. No manda la prepotencia, no manda la arbitrariedad, no manda el caos, porque con estas actitudes no vamos a progresar, solo vamos a ver retrasos” re­marcó.

En ese sentido, exhortó a la población a trabajar pronto, sin amenazas, ni violencia, ya que el Poder Ejecutivo está dispuesto a dialogar para contribuir a una solución armónica para ambas partes respe­tando el Estado de Dere­cho.

“En un Estado de De­recho, actuamos en el marco del ordenamiento jurídico y eso exige mu­tuo respeto y por supues­to estamos para que se respeten las reglas que se han establecido para este diálogo y vamos al diálogo.”, explicó Aníbal Torres.

Durante su alocución en Pumamarca, el pre­sidente del Consejo de Ministros indicó que en la mesa de diálogo y los ha­bitantes de las comunida­des cercanas son perso­nas decentes que tienen un solo fin: resolver un conflicto.

“Ahora empieza a ga­nar el Perú, porque el Perú está primero, an­tes de cualquier ideolo­gía. Instalemos la mesa de diálogo, empecemos a trabajar y con ello, los comuneros también empezarán a ganar uti­lidades, porque con los impuestos que paga la minera se harán las obras que el pueblo tanto recla­ma para mejorar su nivel de vida”, señaló.

La entrada ‘El Estado de Emergencia se levantará de manera simultánea cuando cesen las actitudes de fuerza para restablecer la paz social’ <strong></strong> se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP