Empresarios cusqueños, de diferentes rubros, señalaron que convocar a una Asamblea Constituyente en medio de una crisis no es una medida adecuada.

El país atraviesa una crisis política fuerte, sin embargo semanas atrás el presidente Pedro Castillo presentó el proyecto de ley que busca un referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente, situación que generó sobre todod incertidumbre a los pequeños, medianos y grandes empresarios nacionales y extranjeros.



‘‘Hay una incertidumbre tremenda de empresarios extranjeros por la situación política de la inversión, y se suma a ello cambiar la Constitución, no estamos en un momento adecuado, deberían pensar en organizar bien la política nacional – agrega otro empresario– Ahora no hay estabilidad de precios y eso para los empresarios es como un cáncer, no se puede planificar . El Estado no tiene que ser empresario pero si inversionista, por su débil capacidad de gestión’’, señalaron Jack cárdenas y Edgar Ojeda, respectivamente

En esa línea, otra microempresaria cusqueña del rubro alimenticio reforzó la idea que no es el momento adecuado para realizar un cambio de Constitución, ‘‘No creo que sea dable en este momento, ya que no es conveniente por la situación crítica, los insumos, la canasta familiar, los paros, todo aumentó de precio y nosotros no podemos parar, sin embargo creo que es necesario cambiar ciertos puntos a la actual Constitución’’, dijo Clerly Vera propietaria de panadería Veros.

