La congresista y exministra de Educación advirtió «intereses particulares» detrás del proyecto de ley que recompone el consejo directivo de la Sunedu; sin embargo, adelantó que presentarán una acción de inconstitucionalidad

La congresista Flor Pablo, de la bancada del Partido Morado, consideró que la reciente deci­sión del Pleno del Congreso de aprobar, en segunda votación, el proyecto de ley que recom­pone el consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) «debilitar profundamente» a esta institución.

En entrevista con RPP Noti­cias, la exministra de Educación cuestionó que se haya argu­mentado una supuesta falta de autonomía de las universidades públicas y privadas frente a la Sunedu. Además, adelantó que un grupo de congresistas que se opuso a esta ley presentará una acción de inconstitucionalidad en caso el Gobierno no observe la ley.

«Vamos con la firma de 33 parlamentarios que hemos vo­tado en contra, lo vamos a pre­sentar ante el Tribunal Consti­tucional, pero también lo puede hacer la ciudadanía. No hay que quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se traen abajo una reforma tan importante, que ha costado tanto», adelantó.

«Son tiempos donde necesita­mos más la acción ciudadana, que también nos tiene que co­rregir al Congreso. La mayoría en el Congreso en este momen­to, que ha aprobado esta ley, no representa el sentir ciudadano respecto a la reforma universi­taria. Los intereses en este mo­mento han pesado más, pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados», añadió.

La parlamentaria del Partido Morado cuestionó que otro de los argumentos para aprobar esta polémica norma haya sido una supuesta politización de la Sunedu debido a que el super­intendente de esta institución es elegido por el Gobierno; no obstante, para la parlamentaria hubiera sido preferible modifi­car su proceso de elección.

«Si ese fuera el interés, por qué no plantear que, de los sie­te integrantes de la Sunedu, to­dos sean por concurso merito­crático, ¿por qué ir a la fórmula de representante. Nosotros he­mos presentado un proyecto de ley en ese sentido: que todos los miembros de la Sunedu sean elegidos por concurso, pero eso no es lo que quieren», indicó.

Pablo Medina consideró que el verdadero objetivo sería «debi­litar la Sunedu» para lograr que las universidades no licencias «tengan esas oportunidades que dicen que no tienen». Sin embargo, recordó que existen casos, como la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, que ini­cialmente no fue licenciada pero que volvió a pasar el procedi­miento para lograrlo.

«En realidad, lo que quieren es simplemente saltarse la va­lla, volver a la mediocridad de los años anteriores a la reforma. En el caso de las universidades públicas, hay una Sunedu, un supervisor, que está vigilando, que está controlando que haya condiciones básicas, que se ha­gan las cosas bien y a algunas universidades públicas eso les molesta», comentó.

«La autonomía la tienen, está establecida en la propia Ley Universitaria, pero esta ley (aprobada en el Congreso) lo que quiere en realidad es cam­biar Consejo Directivo de la Su­nedu, que es el máximo órga­no de las decisiones que toma esta institución, cuya principal función es asegurar condiciones básicas de calidad, es un super­visor», agregó.

Transparencia rechaza decisión

La Asociación Civil Transpa­rencia rechazó la reciente deci­sión del Pleno del Congreso de aprobar, en segunda votación, el proyecto de ley que recompone el consejo directivo de la Super­intendencia Nacional de Educa­ción Superior (Sunedu).

A través de un pronunciamien­to, Transparencia consideró que esta medida «debilita irremedia­blemente a la Sunedu» y «pondrá fin a los esfuerzos por mejorar la calidad de nuestra educación su­perior». Asimismo, lamentaron que «el futuro de los estudiantes y sus familias, y del país en su conjunto, será sacrificado a fa­vor de intereses particulares».

«Los representantes políticos, sean del Legislativo o del Eje­cutivo, deben saber que las de­cisiones que no honran su pro­mesa de velar por el bien de la Nación destruyen su legitimidad democrática y agravan la crisis política», señalaron.

Durante el Pleno del pasado miércoles, los legisladores ha­bían rechazado dos cuestiones previas que planteaban que el proyecto regrese a las comisio­nes de Educación y Constitución, con la finalidad de que se aprue­be hoy mismo. El argumento de quienes apoyaban la norma era de que restablece la autonomía y la institucionalidad de las uni­versidades peruanas.

