Con goles de Bernardo Cuesta y de Jean Pierre Archimbaud, y con un jugador menos desde los 55′, el ‘rojinegro’ sumó su tercer triunfo en el certamen internacional. Están en lo más alto del grupo B.

En tiempos donde cada vez es más difícil que un equipo peruano sonría en un certamen internacio­nal, Melgar está sacando la cara -y las garras de ‘León’- por el país. Nue­vamente los dirigidos por Néstor Lorenzo dejaron en claro que quieren cla­sificar a la siguiente etapa de esta Copa Sudameri­cana: en un partido de infarto, y con un jugador menos de los 55′ minu­tos, rescataron tres pun­tazos en el estadio Cen­tenario, ante River Plate. Bernardo Cuesta y Jean Pierre Archimbaud mar­caron para el ‘rojinegro’.

La primera jugada de peligro en Montevideo se dio a los 10 minutos. El cuadro local apeló a su buen juego aéreo -sobre todo los centrales San­tiago Brunelli y José Aja, quienes eran sus princi­pales armas-. Entonces, tras un tiro libro asustó el arco de Melgar. Ahora, un minuto después, el equipo de Néstor Lorenzo intentó golpear con una contra: Bernardo Cuesta remató pero encontró bien ubi­cado al arquero Salvador Ichazo.

Ahora, sobre los 22′ lle­garía el 1-0 para Melgar. Luis Ibérico definió desde el borde del área y el ‘1′ del cuadro charrúa desvió el remate a medias. En­tonces el ‘9′ Cuesta apro­vechó y no perdonó. A los 26′ el central uruguayo Aja intentó concretar el empate pero no tuvo pre­cisión. Y la más clara para los uruguayos, al menos en el primer tiempo, se dio a los 41′, pero Thia­go Borbas no pudo en el mano a mano con Caros Cáceda.

Ya en la etapa com­plementaria, River Plate asustó con un remate de Marcos Montiel. El volan­te buscó el arco del ‘León’ con un cañonazo de larga distancia. A los 51′ vol­vió a insistir el conjunto uruguayo: en esta opor­tunidad intentó Jonathan Urretaviscaya. A los 55′ hubo un contragolpe a favor de los charrúas. Carlos Cáceda fue expul­sado tras el uno contra uno ante Thiago Borbas: el ‘1′ desvió el balón con la mano, pero fuera del área.

Lo que vino después fue un final de película. El cuadro local apeló a una gran cantidad de centros, pero encontró a un ‘cerro­jo’ llamado Jorge Cabezu­do, quien reemplazó en gran nivel a Cáceda. Aho­ra, todo se complicó con el tanto de Joaquín Lave­ga, a los 93′. Parecía que el 1-1 no se iba a mover más en el estadio Cente­nario. Sin embargo, en el último aliento, el ‘León’ volvió a ‘rugir’: Jean Pie­rre Archimbaud apareció y selló el 2-1. Un gol que lo gritó todo el país.

