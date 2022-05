Posted on

Para el fundador de Microsoft una nueva cepa de coronavirus más contagiosa podría aparecer y cree que el mundo aún no está preparado para afrontar ello

El fundador de Micro­soft y uno de los hombres más ricos del mundo, Bill Gates, dio una entrevista para The Financial Times donde pronosticó que la humanidad todavía no sufrió lo peor de la pan­demia del coronavirus ini­ciado en el 2020.

“Todavía corremos el riesgo de que esta pande­mia genere una variante que sea aún más trans­misible y más mortal. No es probable, no quiero ser una voz pesimista, pero está muy por encima del 5% de riesgo de que en esta pandemia ni siquiera hemos visto lo peor”, afir­mó al citado medio.

Bill Gates pidió a los gobiernos del mundo se­guir invirtiendo una bue­na parte de su capital en equipos epidemiológicos y de modeladores tecnoló­gicos que brinden ayuda para identificar los peli­gros para la salud en el futuro, no solo con el co­ronavirus.

«Todavía corremos el riesgo de que esta pan­demia genere una va­riante que sería aún más transmisiva e incluso más fatal», aseguró el empre­sario y filántropo.

Las recientes declara­ciones de Bill Gates tra­jeron a colación unos mensajes que publicó en Twitter en diciembre de 2021, asegurando que cancelaría sus planes y se quedaría en casa gracias a ómicron, puesto que el próximo pico de la pande­mia estaría por llegar.

Bill Gates explica tres puntos clave para prevenir una próxima pandemia

El millonario comentó hace unas semanas, du­rante el lanzamiento de un nuevo libro, «Cómo prevenir la próxima pan­demia», los hallazgos de la actual pandemia de COVID-19 y recomenda­ciones sobre cómo dete­ner otra catástrofe sani­taria.

«Cada vez que veo el sufrimiento que ha cau­sado la COVID-19, cada vez que leo sobre el últi­mo número de muertos o escucho sobre alguien que ha perdido su traba­jo o pasa por una escuela cerrada, no puedo evitar decirme a mí mismo: no tenemos experimentar esto nunca más», señaló en aquel momento.

El nuevo libro está en línea con las ambiciones de Bill Gates de salvar el mundo. Su libro anterior se llama «Cómo evitar un desastre climático» y des­cribe un plan para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a cero para 2050.

Gates fue tendencia en redes sociales luego de que apareciera un video viral donde “predijo” una pandemia mucho antes de que comenzara. En una conferencia en TED en 2015, dijo lo siguiente: «Si algo mata a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, lo más probable es que sea un virus altamente infec­cioso». Esto lo convirtió en centro de teorías de conspiración de la actual pandemia.

La entrada Bill Gates asegura que lo peor de la COVID-19 está por venir se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP