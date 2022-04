Posted on

Perú cuenta con funcionarios políticos idóneos lo que sucede es que no son escuchados y se perciben poilíticas de gobierno que no impactan positivamente en la ciudadanía.

El país atraviesa un proceso complicado de incremento de inflación, especialistas señalan que dichas medidas no fueron las más adecuadas para enfrentar a este fenómeno económico y se debería sobre todo por el desentendimiento a los funcionarios idóneos y en repuesta a intereses políticos. ‘‘Tenemos funcionarios idóneos, capaces, con buenas ideas y muy reconocidos, el problema es que en la actual coyuntura no están siendo escuchados y las decisiones tomadas en los últimos meses fueron políticas y no técnicas’’, refirió Diego Quispe Ortogorin, economista.

Bajo ese concepto detalla cómo algunos funcionarios propusieron algunas políticas más técnicas y más efectivas para poder enfrentar a la inflación en el país en lugar de aplicar la reducción al Impuesto Selectivo al Consumo de ciertos productos. ‘‘Vi que en el Ministerio de Economía y Finanzas dieron recomendaciones muy factibles y razonables sobre hacerle frente a la inflación, como realizar transferencias directas de bonos o de productos, pero no fueron escuchadas porque son decisiones políticas’’, agregó Quispe Ortogorin.

Finalmente invocó a la población a no ser ajena a las medidas que tome el gobierno, puesto que afecta directamente a la ciudadanía y entorpece el desarrollo del país, como ciudadanos se debería solicitar más políticas estudiadas. ‘‘Como ciudadanos no hay que desligarnos de estos temas que suenan técnico, pero sí debemos instar a las autoridades que puedan tomar decisiones con evidencias y bien informados y debemos entender que es una cuestión de decisiones que al final afectaría al desarrollo del largo plazo de todos’’, dijo Diego Quispe Ortogorin, economista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

La entrada <strong>PERÚ TIENE FUNCIONARIOS POLÍTICOS COMPETENTES, PERO SON DESOÍDOS, SEÑALÓ ECONOMISTA</strong> se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP