Posted on

Después que el presidente Pedro Castillo anunciara el proyecto de ley sobre la consulta de una nueva Constitución, algunos ciudadanos cusqueños refieren que el problema no es la Constitución sino la gestión de las autoridades.

En ese sentido, en la región del Cusco algunos ciudadanos señalan que el problema permanente es la incapacidad de gestión de las autoridades. «Con la actual Constitución hemos crecido económicamente, se redujo los índices de pobreza de hasta un 35%. Esta Constitución defiende nuestros derechos; el problema es de los gobiernos regionales y locales, entonces la protesta es contra las autoridades», refirió Killa Durand, representante del Colectivo Democrático del Sur.

Asimismo otro ciudadano señaló que la democracia en el país es lo prioritario. «Nos gusta la democracia, la paz, la seguridad y queremos trabajar, nosotros no queremos cambios de Constitucion porque creemos que el Cusco es la capital historica y tenemos que mostrar que amamos nuestra patria», señaló Abel Aucca, ciudadano cusqueño integrante del Colectivo democrático del Sur.

Por otro lado un trabajador del sector turismo recalcó que su sector genera empleabilidad ya sea directa o indirectamente, sin embargo los constantes conflictos sociales ocasionan una pésima imagen para el turismo receptivo. «Con las protestas en el Cusco se cierran las vías, muchos turistas quedan varados en los destinos turísticos y no completan su plan de viaje. Nosotros pedimos un corredor turístico seguro para que así no se lleven una mala imagen del Cusco, el turismo beneficia a gran cantidad de la población, ya sea directa o indirectamente, entonces no podemos destruir nuestro principal motor de ingresos económicos», declaró Carlos Portocarrero, trabajador del sector turismo.

La entrada <strong>CIUDADANOS SEÑALAN QUE ACTUAL CONSTITUCIÓN IMPULSA EL CRECIMIENTO DEL PAÍS</strong> se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP