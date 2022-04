Posted on

Según el reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, el país registra un total de 208 conflictos sociales, pese a ello el gobierno no estaría estableciendo medidas adecuadas para su resolución.

En ese sentido la Politológa y Especialista en Derechos Humanos, Rosa Arévalo, señaló que las autoridades no responden de la manera adecuada a estás situaciones. «Para ser un país con altos niveles de conflictividad considero que el gobierno reacciona de manera absurda, sin planificar y más bien con tintes autoritarios que no resuelven los problemas a profundidad», señaló.

Asimismo, cree que las medidas débiles son por el divorcio entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, generando que la ciudadanía ya no confía en estás instituciones. «Considero que tanto el Ejecutivo como el legislativo no se contienen entre si, la falta de capacidad de ambas instituciones de poder responder a la ciudadanía con ideas democráticas y en consenso. Creo que ya no existe esa representación ciudadana en estos espacios de representacion política, y de hecho la imagen de la política en nuestro país está manchada», agregó Rosa Arévalo, analista política.

Finalmente convocó a la ciudadanía a no continuar con ideologías políticas que lo único que genera son mayor distracción, sino recordar los deberes como ciudadanía, y estar vigilantes con las autoridades políticas. «Nos estamos polarizando bastante y no es bueno, es esta situación cuando debemos estar vigilantes y tratar de fiscalizar como ciudadanía, creo que si continuamos asi nos costará mucho a largo plazo», concluyó Arévalo.

