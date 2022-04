Posted on

La inflación en el país puede ser enfrentada de mejor manera sin embargo por la precaria capacidad de gestión de las autoridades se enfrenta a la actual coyuntura siendo la población la más perjudicada.

El economista Carlos Parodi señaló que la inflación por la que atraviesa el país podría ser enfrentada de mejor forma sin llegar a impactar tanto en la población sin embargo el actual gobierno no estaría respondiendo de la manera más idónea debido a la debil capacidad de gestión. «Durante años nos acostumbramos a una economía estable y eso está bien pero este es un problema mundial y hay que saber enfrentar, para eso necesitamos tener a la mejor gente en los ministerios, que no vivan culpando a las empresas y pues no tenemos esa capacidad en el gobierno», refirió durante el desarrollo del webinar Causas y Efectos de la Crisis Económica en el Perú.

En esa línea Parodi enfatizó que para superar la inflación se debería impulsar la inversión privada, pues dicho sector genera mayor cantidad de empleo, es decir un ciudadano con ingreso estable moverá la economía del país. «Lo que hay que hacer es comprar más, para ello se debe tener empleo, y el empleo lo genera la inversión. Cabe señalar que el 80% de inversión en el país es privada y el 20% es pública, pues si no hay inversión no hay empleo, y quiero aclarar que no se genera empleo con decretos», señaló Carlos Parodi, economista y docente de la Universidad del Pacífico.

Cabe señalar que las proyecciones económicas del país son inciertas debido a los diferentes factores internos y externos que influyen en el incremento de precios que vive la economía peruana. «Hay muchas posibilidades que la economía mundial se desacelere, que exista una baja inversión en el Perú porque no hay tranquilidad, también que se dé el aumento de las tasas de interés como medida para controlar la inflación, y puede haber también incremento en los tipos de cambio porque no sabemos qué rumbo va tomar la parte política en el Perú», declaró el economista Parodi.

Source: RPP