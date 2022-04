Después que el presidente de la República, Pedro Castillo, anunciara el proyecto de ley para consultar un cambio de Constitución, muchos especialistas mencionaron que esa no es la solución para los conflictos sociales ni para el fortalecimiento de la democracia.



En ese sentido la economista Hilary Villalobos, refirió que no sería adecuado un cambio de Consitución, sino mas bien reformas de ciertos puntos. «Considero que sí debe haber una reforma pero no un cambio de la Constitución, por ejemplo: que nos permitan tener un ámbito de intervención en ciertas empresas estrategicas pero no significa que como Estado tengamos intervención en todas las empresas, porque en mi experiencia personal el Estado no es competitivo», señaló Villalobos.

Asimismo, cree que una reforma es lo más saludable para el progreso del país sin embargo resalta que hay grupos políticos que principalmente desean realizar un cambio radical al actual modelo económico. «La población quiere una reforma a la constitución y creo que eso es saludable ya que las sociedades cambian. La tecnología hace que la sociedad y la economía cambien y hay sectores que quieren realizar un cambio radical al modelo económico, creo que la alternativa no es cambiar el modelo económico pero felizmente es un grupo minoritario», refirió la economista Hilary Villalobos.

Finalmente destacó que el actual modelo que rige el país es el más adecuado, ante ello el deber como ciudadanos es impulsar reformas para beneficiar la democracia. «Considero que la democracia es el mejor modelo de gobierno que podamos tener pese a la fallas sobre todo el Perú y Latinoamérica, creo que como sociedad lo que nos toca es generar reformas y cambios que nos ayuden a fortalecer la democracia y que nos permitan instituciones más fuertes y que estos conflictos sociales se aminoren, así desarrollarnos mejor como país», concluyó Villalobos.

