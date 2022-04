Posted on

Durante bastante tiempo el país dejó de priorizar temas esenciales para su progreso, asimismo se cree que el actual gobierno no estaría realizando lo suficiente por mejorar la situación.

El analista político, Paola Sosa, señaló que el país desde hace bastante tiempo arrastra problemas sin resolver y fue una crisis sanitaria que expuso mucho más sin embargo en los últimos meses no se apreció un avance mínimo. «Son problemas que se arrastran de décadas pero en los últimos meses con este último gobierno no hemos visto signos de mejoría o intentos de hacer mejor las cosas, más bien se han ido desactivando cosas que al principio estaban, como es la vacunación que se desactivó con los cambios constantes de ministros», señaló el politólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos .

Bajo ese concepto refirió que la posible solución sería realizar medidas más efectivas y adecuadas, las que no se observan a la fecha. «Hay reformas puntuales que hacer y van más allá de hacer cosas superficiales, lo que hace este gobierno por ejemplo debería hacer reformas integrales, que tengan un soporte técnico amplio, y eso no lo estamos viendo», detalló el analista político Paolo Sosa.

Asimismo, cree que no existe una adecuada asignación a los puestos claves del sector público más bien se estaría consintiendo prioridades particulares. «Hay sectores donde no hay el personal capacitado, desde el ministro hasta los funcionarios de confianza, ellos no tienen el perfil adecuado, o se está priorizando otro tipo de temas que contengan agendas particulares de grupos que han beneficiado al presidente», concluyó Sosa.

