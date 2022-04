Posted on

Perú registra mayores niveles de inflación a consecuencia de la guerra de Ucrania y Rusia y por el incremento del precio de los combustibles. Ante ello el gobierno ha tomado algunas medidas de reducción de impuestos lo cual no tendría el impacto esperado, según especialistas.

En esa lînea el economista Wilberth Estrada refirió que estas medidas implican que el Estado desembolse mayores montos del Fondo de Estabilizacion Fiscal, asimismo recordó que este Fondo ya fue afectado para sobrellevar la crisis sanitaria. «Por la coyuntura superamos los valores del Banco Central, cabe señalar que se tenía un Fondo de Estabilización Fiscal de 60 mil millones pero esto se distribuyó con los bonos y ahora estamos expuestos a los precios internacionales, como el caso del combustible», señaló.

Bajo ese concepto explicó sobre el actuar del gobierno, después haber aprobado la norma tributaria sobre el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), un medida que no beneficiaría al consumidor final. «Este tipo de medidas no llega al usuario final porque no son productos de consumo de un peruano común y corriente; por estas decisiones somos los ciudadanos quienes pagamos las consecuencias de estas iniciativas», refirió Wilberth Estrada economista y Director de Capacitación del Colegio de Economistas Cusco.

Asimismo recalcó que estás medidas fueron aprobadas sin previo estudio sobre el impacto y por ello el país estaría dejando de percibir grandes montos de dinero, por lo cual se espera que se concluya una vez pasado los tres meses de vigencia. «Fue una medida sin un estudio riguroso simplemente actuaron y el Estado estaría dejando de recaudar 400 millones de soles diarios, recordar que esta medida tiene vigencia hasta el 30 de junio», así lo refirió Estrada.

Source: RPP