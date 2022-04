Posted on

En una entrevista con Mister Chip, el guardameta de la selección peruana contó una especial anécdota con el ‘Tigre’ al tratar de seguir el estilo de juego de Manuel Neuer

Pedro Gallese se ha ganado el cariño de los hinchas gracias a sus espectaculares atajadas en los partidos clave que permitieron que la selección peruana alcanza­ra el cupo del repechaje para el próximo Mundial Qatar 2022. Tras alcanzar la clasificación a la repesca, el guar­dameta nacional habló con el estadístico Mister Chip sobre el proceso de eliminatorias y el polémico tanto no cobrado en el encuentro de la penúltima fecha ante Uruguay.

“Sabemos que los partidos por el repechaje son a muerte, y a veces juegan en contra. La idea era clasifi­carnos directo. No sé si hubo manipulación o algo por el estilo, pero no dudo que, si hubiera sido un país como Brasil, revisaban el VAR de todas maneras”, resaltó el portero, al referirse a la decisión del árbitro Anderson Daronco de no verificar la jugada en el videoarbitraje.

Asimismo, el también arquero de Orlando City contó al periodista español una particular anécdota que vivió con el técnico Ricardo Gareca, quién le reclamó por intentar imitar el estilo de juego del portero alemán Manuel Neuer.

“Sigo mucho a Manuel Neuer, y él juega mucho con los pies. En Orlando City sí juego más con los pies, pero en Perú, a Ricardo Gareca le da un infarto si juego con los pies. Una vez me dijo que no jugara así. Me dijo que juguemos serios”, reveló.

¿Cuándo será el repechaje Qatar 2022?

Antes de jugar la repesca para la próxima Copa del Mundo, Perú deberá esperar al ganador del duelo entre Australia y Emiratos Árabes Unidos, que se disputará el próximo 7 de junio. Días después, el 13 de junio, se llevará a cabo el encuentro decisivo que definirá al país que ocupará el cupo libre dentro del Grupo D, contra Francia, Dinamarca y Túnez.

