La primera semana de abril el presidente Pedro Castillo anunciaba la presentación del proyecto de ley que prohibe los monopolios, oligopolios y la concertación de precios; mediante la modificación del artículo 61 de la Constitución.

Al respecto especialistas señalan que la Constitucion ya contempla la prohibicion de monopolios y esta medida distrae las reales prioridades del país. Asimismo explicaron los casos en los que si debe existir los denominados monopolios naturales. «Lo único que cambia es en aplicar sanciones a la gente que especula, hace concertación de precios, además los monopolios en los servicios públicos es algo que se genera de manera natural, por un termino de eficiencia económica por lo cual es adecuado que una sola empresa brinde el servicio», señaló Wilberth Estrada, economista y director de Capacitacion del Colegio de Economistas del Cusco.

En esa línea también enfatizó que se estaría proponiendo leyes sin fundamento en una coyuntura de crisis politica, económica y social. «Sobre el proyecto de ley, no veo que tenga impacto directo, si hay que discutir pero no ahora por la coyuntura y la inadecuada implementación de medidas, además creo que siempre quieren cambiar el modelo económico y nunca justifican el por qué», agregó Estrada. Cabe destacar que el trabajo del Estado será de regular el mercado, como está plasmado en la actual Constitución. Asimismo el economista refirió como inadecuado que el Estado ingrese a la producción de bienes y servicios a traves de la actividad empresarial, ya que únicamente estaría desplomando el avance económico de los últimos años.

«Estás iniciativas son pequeños parches que quieren hacer puesto que ya está en la Constitución, hay que entender que el papel de los reguladores ya se tiene por ende no se puede decir que no hay una participación del Estado en la economía, lo único que se obvió es que el Estado no puede entrar en la producción de bienes y servicios», finalizó.

