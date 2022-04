Posted on

Ciudadanos de la región del Cusco señalan que la principal causa de la inflación es la incapacidad de gestión del presidente, así como la guerra entre Rusia y Ucrania.

En los últimos meses los peruanos percibieron el incremento de precio de muchos productos de la canasta básica familiar, en ese sentido algunos creen que es por la poca capacidad del actual gobierno sumado a los impactos de la guerra entre Ucrania y Rusia. «El presidente no está respondiendo porque se supone que al momento de empezar la guerra ellos debieron prever y no lo han hecho y hasta ahora parece que no lo hacen», señaló un emprendedor artesanal.

Asimismo, algunas madres de familia creen que la actual inflación que vive el país afecta sobre todo a los de recursos medios y bajos. «Muchos de los productos han subido principalmente por la guerra que está pasando y también porque nuestro presidente no está haciendo nada. Los productos de primera necesidad se han estado elevando mucho, así ya no podemos vivir, todo está caro”, agregó una emprendedora cusqueña.

