El abogado tributarista detalló que no se va a poder aplicar la exoneración del IGV a los alimentos por la informalidad que existe en el país.

El abogado tributarista José Verona sostuvo que el proyecto de ley para la exoneración del IGV a los alimentos no tiene futuro y recalcó por qué esto no tendría éxito en el Perú. «Ni el proyecto del Ejecutivo ni del Legislativo va a tener buen puerto porque las personas que venden estos productos compran los productos sin factura y los venden sin boleta», comentó en Ampliación de Noticias de RPP.

Verona detalló que no se va a poder aplicar en los mercados por la informalidad que existe en el país. «El 82 % es informalidad en el Perú, es decir, que 8 de cada 10 operaciones son informales, no emiten comprobante, no reciben facturas ni emiten boletas al momento de hacer la venta», precisó. «Esto hace que sea improbable que en el punto donde una señora compra se vaya a aplicar el descuento del IGV porque simplemente la persona no compra con IGV», agregó. Asimismo, señaló que en los puntos donde ya hay determinada formalidad, que son un millón 300 mil contribuyentes, como bodegas, pollerías, entre otros.

La entrada José Verona: Exoneración del IGV «no tendrá buen puerto» porque los que venden estos productos no usan factura ni boleta se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP