El ministro de Salud, Jorge Ló­pez, señaló que el retiro del uso de mascarilla obligatoria en el país no será posible todavía mientras no se llegue al 80 % de personas vacunadas con tres dosis contra la COVID-19. Esto, debido a que una cifra menor a esa no garantiza la protección de personas vulnera­bles frente a esta enfermedad.

«Antes todavía tenemos un grupo grande, vulnerable, que podrían ser infectados y con ello conllevar a volver a tener altos ín­dices de pacientes hospitalizados. Es la razón por la que no podemos todavía pensarlo (retiro de masca­rilla) si no llegamos al 80 % (de vacunados)», dijo.

En declaraciones a la prensa desde la jornada de vacunación en el terminal de Yerbateros, el mi­nistro de Salud señaló que todavía no cuenta con el número exacto de personas mayores vacunadas con la tercera dosis o dosis de re­fuerzo; sin embargo, insistió en que si no se alcanza la cifra del 80 % «no podemos estar pensando en levantar restricciones».

Asimismo, indicó que, en el caso de las escuelas, todavía existe una brecha de 900 mil niños que no han recibido la segunda dosis. El ministro lamentó que esta situa­ción no permite, por el momento, levantar las restricciones en las aulas. Insistió en que antes de al­canzar una cifra alta de vacunados no se puede tomar medidas como el relajamiento de medidas.

Finalmente, informó que, duran­te el próximo feriado por Semana Santa, los diferentes directores del Minsa visitarán lugares como terminales, puertos pesqueros e iglesias para continuar con el pro­ceso de vacunación contra la CO­VID-19. Aseguró que el objetivo de su gestión es «levantar el índice de vacunados».

Uso de la mascarilla todavía será obligatorio

Anteriormente, el ministro de Salud, Jorge López, descartó por el momento que se vaya a elimi­nar la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios públicos en todo el país. Pese a la baja ci­fra de contagios y muertes por la COVID-19, la medida continuará.

«Según los estudios que tenemos del Instituto Nacional de Salud y de Epidemiología, la mascarilla toda­vía no se va a retirar, no podemos hacerlo», señaló en una actividad en el Parque de las Leyendas.

El Ministerio de Salud dispuso que las personas a partir de los 12 años de edad ya pueden recibir la tercera dosis de la vacuna, si ya pasaron cinco meses desde la se­gunda. Según el titular del sector, es por ello que no se puede bajar la guardia al respecto.

«Sabemos que estamos bajando en el número de casos de pacien­tes, pero eso no nos da la estabi­lidad que podamos tener ante una nueva ola. Entonces, no se va a retirar», subrayó López.

