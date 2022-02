Marcos Aranzabal Tello (61) reconoció ser el autor, pidió disculpas por el delito que cometió

Hoy se desarrolló la audiencia de pedido de prisión preventiva con­tra Marcos Aranzabal Te­llo, por el presunto delito de homicidio simple, en agravio de su primo, Emi­liano Aranzabal Vargas. La Jueza del Segundo Juzga­do Penal de Investigación Preparatoria de Vacacio­nes de Cusco, Dra. Zulay Sánchez Farfán, dispuso nueve meses de prisión preventiva en contra del acusado quien reconoció ser el autor del terrible delito en la audiencia.

De acuerdo a la tesis de la fiscal, Gladys Quis­pe Humpire, el acusado, peluquero de oficio, mató a su víctima de al me­nos cinco puñaladas, en el interior de su estable­cimiento, ubicado en la calle Hospital del Cercado de Cusco, la noche del 31 de enero.

El móvil sería una deu­da de S/ 600 que tenía con su primo. Al parecer, en medio de una discusión, cuando libaban cervezas, lo asesinó, luego cortó el cuerpo en ocho partes y los dejó en tres puntos dis­tintos de la ciudad. El res­to que aún no es hallado (torso) dijo que lo llevó al sector de Huancaro, y des­de un puente lo lanzó al rio del mismo nombre.

Aranzabal Tello al tener la oportunidad de dar sus descargos en la audiencia, reconoció el delito e indicó que estaban ebrios cuando cometió el atroz crimen. ‘Si es el delito que he cometido. Me he porta­do como un animal no racional, perdónenme, he cometido el delito sin querer queriendo en esa discusión cuando estába­mos borrachos. Perdóne­me doctora, soy humano no soy perfecto, me arre­piento de haberlo hecho, que me perdone la fami­lia de mi primo. Quizás por susto no declare an­tes’ dijo el imputado.

En las próximas horas Marcos Aranzabal será recluido en el Penal de Quencoro, donde espera­rá la condena que podría ser hasta de 20 años.

