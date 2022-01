Posted on

Personas con enfermedades crónicas no se pudieron atender durante la pandemia

Jhonatan Dueñas Flores

El Gerente Regional de Salud Cusco, Dr. Cesar Javier Ramírez Escobar manifestó que el servicio de emergencia NO COVID, en los hospitales Regional, Antonio Lore­na y Adolfo Guevara Velazco de EsSalud se incrementó en el número de pacientes con enfermedades diabéticas, renales, problemas de obesidad y enfermedades crónicas.

Debido a que durante la pandemia no se atendieron estas enfermedades; aho­ra los servicios de emergencia no COVID están congestionados, por otro lado tam­bién, el personal de salud de estos ser­vicios se está contagiando con la nueva variante, por lo que se han presentado dificultades para atender la demanda de pacientes no COVID, informo el Dr. Cesar Ramírez.

Así mismo, Gerente Regional de Sa­lud indico que en las siguientes semanas los contagiados por la tercera ola van a disminuir y probablemente a partir de la quincena de febrero se aperturen nue­vamente la atención en servicios no CO­VID. Hasta la fecha el número de camas ocupadas en UCI – NO COVID en los tres hospitales del Cusco es un 75% según el último informe de la GERESA.

Las personas con enfermedades cróni­cas como fibrosis pulmonar lamentable­mente no se pudieron controlar durante la pandemia, señalo el Dr. Cesar Ramírez, también preciso que las personas que in­gresan a UCI NO COVID, son pacientes que sufrieron accidentes con problemas cerebrales o fallas multiorgánicas como una pancreatitis.

La entrada Servicio de emergencia de los tres hospi­tales del Cusco se saturo por incremento de pacientes no COVID se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP