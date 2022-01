Posted on

Con goles de Ángel Di María y Lautaro Martínez, Argentina venció 2-1 a Chile en el duelo por la Jornada 15 de las

Eliminatorias Qatar 2022. Ben Brereton marcó el único tanto de la ‘Roja’

A más de dos mil me­tros, Chile no pudo hacer respetar su localía y cayó por 1-2 frente a Argentina por la fecha 15 de las Cla­sificatorias. Di María ano­tó un golazo desde fuera del área a los 15′, pero cinco minutos después igualó Brereton, aunque el ‘Toro’ Martínez decretó el 1-2 a los 33′.

La Selección chilena, sin Arturo Vidal, busca sumar de a tres para escalar, momentáneamente, al cuarto lugar de las Cla­sificatorias. Por su parte, Argentina, sin Lionel Mes­si, intentará mantener su invicto en el certamen.

Apenas a los 3 minutos, Alexis Sánchez cobró un peligroso tiro libre, que no ingresó por escasos cen­tímetros. Y a los 8′, res­pondió Argentina y abrió el marcador: En una gran jugada individual, el capi­tán Di María sacó un zur­dazo y la clavó al ángulo para el 0-1. El empate chileno llegó muy rápido, a los 20′, minuto en que Núñez sacó un gran cen­tro para Ben Brereton, quien con un impecable testazo puso el 1-1.

A los 33′ se alistaba el cambio del portero Claudio Bravo, pero antes, Rodrigo De Paul, lo exigió, el ar­quero dio rebote y Lautaro Martínez puso el 1-2. En adelante, Sánchez estu­vo cerca de poner el 2-2 con un remate raso y a los 44′, Díaz remató al ángulo, pero el ‘Dibu’ en una gran atajada le negó el empate.

En el complemento, Chile tuvo el control del balón, e intentó por todos los medios, pero no tuvo precisión en los últimos metros. Por su parte, Ar­gentina buscó el contra­golpe, aunque no tuvo ocasiones de gol. Vargas y Brereton pudieron igua­lar la contienda, pero el ‘Dibu’ estuvo atento y el 1-2 no se modificó.

En la próxima jornada, Argentina recibirá a Co­lombia con el objetivo de mantener la cima y darle caza al líder Brasil. Por su parte, Chile irá a la Paz a jugar contra Bolivia.

