Vizcarra Cornejo cuando se desempeñaba como ministro de Transportes y Comunicaciones habría co­metido los delitos de colusión y negociación incompatible en agravio del Estado

El Procurador General del Es­tado, Daniel Soria Luján, pidió mediante un escrito a la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, que reabra la carpeta fiscal e inicie una nueva investigación contra Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en su condición de ex ministro de Transportes y Comunicacio­nes, por la presunta comisión del delito contra la administra­ción pública en la modalidad de colusión y de forma alternativa por el delito de negociación in­compatible en agravio del Esta­do en el proceso conocido como ‘Caso Chinchero’.

Como se recuerda, el pasa­do 18 de noviembre del 2020, la Fiscalía de la Nación tomó la decisión de cerrar la investiga­ción, pero esta decisión recién fue informada oficialmente a la Procuraduría General del Estado, el pasado 19 de noviembre del 2021 y a pedido del mismo pro­curador Soria.

Los motivos

En el pedido de reapertura de investigación contra Vizca­rra Cornejo, el procurador Soria Luján sostiene que se han en­contrado nuevos elementos de convicción, como por ejemplo el pliego de preguntas y respues­tas de la interpelación contra el ex ministro de Transportes y Co­municaciones que se le halló al gerente general de la Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A., José Carlos Balta del Río. Para el Procurador General esto sería un indicio del nivel de coordinación y relación entre el exministro denunciado y el gerente general.

Asimismo, se encontró en po­der de Balta del Río dos proyec­tos que el Estado mandó a hacer a la Corporación Andina de Fo­mento (CAF) y que servirían de apoyo para la firma del contrato. Lo irregular es que se ha com­probado que ambos proyectos estuvieron primero en manos del empresario, antes que en poder de los funcionarios del Estado.

Además de estos nuevos ele­mentos, el procurador Soria Lu­ján cuestiona el informe del 18 de noviembre del 2020 señalan­do que ‘no fue producto de una investigación con las reglas de un debido proceso, con el co­nocimiento previo de las partes procesales, especialmente al procurador público’.

El documento del Procurador General resalta que en el in­forme del 18 de noviembre del 2020 ‘…no se determina que los hechos investigados no consti­tuyen delito en base a la docu­mentación elevada por la fiscal provincial, sino más bien, úni­camente se limita a observar que tales documentos no fueron debidamente contextualizados a través de una imputación de par­te de la fiscal provincial, quien, a juicio de la Fiscal de la Nación, no realizó ningún análisis de los documentos elevados, así como relacionarlos con imputaciones concretas al investigado’.

Para el Procurador General del Estado, la responsabilidad del entonces ministro de Transpor­tes y Comunicaciones, Martín Vizcarra Cornejo, recae en ha­ber suscrito la Resolución Minis­terial N° 041-2017-MTC/01 que aprobó la adenda N° 1 al contra­to de concesión para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, a sabiendas que dicha adenda era desfavorable para el Estado, según se lo hizo saber mediante correo electró­nico, la entonces presidenta de Ositrán, Patricia Benavente.

Asimismo, se responsabiliza a Vizcarra Cornejo de sostener reuniones previas con personas del consorcio, en las que tam­bién participaron otros funciona­rios del Estado.

