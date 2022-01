El presidente de la República, Pedro Castillo, afirmó que «nunca trató temas de Estado» con los empresarios que lo visitaron en la casa del pasaje Sarratea, en Breña

El presidente de la Re­pública, Pedro Castillo, aseguró este lunes que «nunca trató temas de Es­tado» con los empresarios que visitaron la casa ubi­cada en el jirón Sarratea 179, en el distrito de Bre­ña. También indicó que jamás los llamó ni los ha «recibido» y, si los recibió, solo los saludó.

En entrevista con el pe­riodista Fernando del Rin­cón para la cadena de no­ticias CNN, el mandatario afirmó que asiste a esta vivienda, pues lo «cobijó durante la campaña» para tomarse un café o «ver temas familias». «Pero ja­más se ha trasladado el despacho presidencial a Breña», dijo.

«Han ido muchas per­sonas a saludarme, pero nunca se trató temas de Estado. Nunca se tra­tó cosas de licitaciones, cosas con empresarios. Jamás, nunca», enfatizó el jefe de Estado. Y más adelante señaló: «Jamás llamé a empresarios. Se enteraron que fui [a Bre­ña], se fueron [a verme]».

Al ser consultado por los empresarios que lle­garon a Breña, el manda­tario apuntó: «De empre­sarios no recuerdo tantos. No recuerdo nombres. No es que no me conviene [no recordarlos]. (…) Han podido llegar empresa­rios, yo les he podido dar la mano. Han podido lle­gar maestros, dirigentes, campesinos, ronderos, mi familia».

Asimismo, recalcó que nunca habló de negocios con ninguno de los visitan­tes y negó que fuera un «despacho clandestino».

Pedro Castillo sobre Karelim López: «Jamás la he conocido»

El presidente Pedro Cas­tillo también fue pregun­tado por la fiesta infantil que la empresaria Karelim López —hoy investigada por la Fiscalía— organi­zó para su hija. Él reiteró que «fue una sorpresa» enterarse de este evento. «No tengo confianza, ja­más la he conocido a esta señora», afirmó.

Al ser consultado por las tres visitas que realizó esta empresaria, registra­das por las cámaras de un programa dominical, el mandatario afirmó: «Son editadas y son montadas. Eso está en proceso de investigación. Yo dejo en el despacho de la investi­gación».

Asimismo, manifestó que no «sabría qué decir­le» si Karelim López obtu­vo beneficios económicos durante su Gobierno.

En cuanto a las inves­tigaciones emprendidas contra el ex secretario general de Palacio de Go­bierno, Bruno Pacheco, por tener 20 000 dólares en efectivo en el baño del despacho, el jefe de Esta­do indicó que no va a «en­torpecer ningún proceso».

«Y qué bien que se ha­yan dado al inicio de Go­bierno estas cosas. Esto ha sido sin ninguna no­vedad en otras gestiones. Pero yo no voy a permi­tir eso. Si se cometieron en la gestión este tipo de errores, a buena hora para darme que de esto estaba hecha la política», indicó.

