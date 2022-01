El presidente Pedro Castillo señaló que si le hubiera constado que algunos exministros estaban presuntamente relacionados al terrorismo, entonces «no los hubiese hecho jurar». Además, afirmó que el Gobierno separó inmediatamente a los funcionarios que no aportan al país.

El presidente de la Re­pública, Pedro Castillo aseguró que en su Go­bierno atraviesa por un «proceso de aprendizaje» y señaló que si le hubie­ra constado que algunos exministros estaban pre­suntamente relacionados al terrorismo no los habría juramentado.

«Nunca pasé por una luna de miel como se ha dado en los demás go­biernos, quizá esta forma de aprender en el mismo proceso (… ) nunca me formé para político, le reitero yo no fui entre­nado para Presidente; he venido por el mando del pueblo para no cometer lo mismo», dijo en entrevis­ta con CNN.

Ante la consulta de si el Perú es una escuela para aprender a ser presiden­te, Pedro Castillo afirmó que el país «seguirá sien­do su escuela» como un espacio para «hacer las cosas bien, corregir lo que está mal y hacer las cosas para el bien de todos los peruanos».

«A mí me dijeron terru­co, me dijeron que tenía vínculos con el Movadef, con el Conare, me dijeron de todo. No fui entrenado para ser Presidente. A mí nadie me puso en un es­pacio de inducción, yo no me fui al exterior, yo no me fui a los Estados Uni­dos a entrenar, yo no me presté a eso, yo estoy por acá por el país y por el pueblo, y no le voy a ro­bar al país», dijo.

«No los hubiese hecho jurar»

En relación a las ante­riores designaciones de ministros presuntamente vinculados al terrorismo, Pedro Castillo sostuvo que si le hubiera constado que algunos estaban relacio­nados a este tema no los habría juramentado.

«Si a mí me hubiese constado que estos seño­res están metidos aden­tro, están metidos ahí, yo no los hubiese hecho ju­rar. Pero creo que es im­portante que en el camino también hemos pasado por un proceso de apren­dizaje», expresó.

El Jefe de Estado indi­có que estos exministros vinculados al terrorismo las encontró en el pueblo y «siempre aportando al país como profesionales, como dirigentes».

«Hay gente que le duele que yo esté acá, que me vean acá como Presiden­te. ¿Qué hace un terruco acá en Palacio? Más allá de los dimes y diretes las personas que hemos traí­do acá las hemos traído para servir al país. Y si yo veo que las personas no sirven al país, no aportan al país, hemos limpiado y separado inmediatamen­te», dijo.

