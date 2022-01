Posted on

Mediante un informe de control, la Contraloría advirtió una situación adversa en la designación de Daniel Salaverry, la cual amerita medidas correctivas. No cumple con los requerimientos de capacidad técnica ni trayectoria profesional para ocupar dicho cargo, indica el organismo

La Contraloría General de la República determinó que la de­signación de Daniel Salaverry como presidente del Directorio de Perupetro no cumplió con los requisitos ni el procedimiento requerido, por lo que no acredi­tan el nombramiento.

Mediante un informe de con­trol, el organismo señaló que los documentos enviados por Daniel Salaverry no sustentan el cum­plimiento de los requerimientos de capacidad técnica ni trayec­toria profesional necesaria para ocupar dicho cargo.

En ese sentido también indica­ron que el Ministerio de Energía y Minas no cumplió con el pro­ceso establecido en las normas de nombramiento para designar al titular del directorio de esta empresa estatal. Además, con­sideraron que la falta de acredi­tación por parte de Daniel Sala­verry podría afectar la eficiencia de Perupetro.

“Durante la ejecución del ser­vicio de control simultáneo en la modalidad de Orientación de Oficio respecto al proceso de “Designación del Presidente de Perupetro S.A.” se ha adverti­do una situación adversa que amerita la adopción de medidas correctivas para asegurar el lo­gro de los objetivos del procedi­miento de propuesta y designa­ción del Presidente del Directorio de Perupetro S.A.”, señalaron.

Postura del contralor

El pasado miércoles 12 de enero, el contralor general de la República, Nelson Shack, indicó que Daniel Salaverry habría in­currido en una falta al aceptar la designación como presidente del Directorio de Perupetro. Según dijo, es responsabilidad de todo funcionario saber cuáles son sus competencias y si cumple o no el perfil.

«Lo que he mencionado y me ratifico en eso es que, efectiva­mente, yo creo que zapatero a tus zapatos. Es necesario que se cumplan los perfiles de cada uno de los puestos y eso no solo está reglado en las propias normas, en este caso de la ley de Perupe­tro, sino en los instrumentos de gestión y también en las leyes generales que rigen el funciona­miento de las empresas estata­les de nuestro país», dijo a RPP Noticias.

Dijo también que es necesario que los altos funcionarios por lo menos deben estar familia­rizados con los temas que van a desempañar y añadió que los perfiles son la base para garan­tizar la competencia en los más altos funcionarios y que tomen las mejores decisiones en el ru­bro a desempeñar.

Cuestionamientos a designación

La designación de Daniel Sa­laverry como presidente del Directorio de Perupetro se ofi­cializó el pasado domingo 9 de enero y generó cuestionamien­tos de diversos sectores. Desde el Congreso adelantaron que in­terpelarían al ministro de Ener­gía y Minas para que explique el nombramiento y si es que lo iba a dejar sin efecto.

El titular de esa cartera, Eduardo González, indicó a la Comisión de Energía y Minas del Congreso que esperaría al in­forme que realice la Contraloría para tomar una decisión. Ade­más, sostuvo que hasta el mo­mento Daniel Salaverry no pue­de hacer uso de sus facultades porque no fue designado por la junta de accionistas.

La entrada Contraloría no acredita designación de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perupetro se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



