Posted on

Ricardo Gareca dio a conocer la lista de convocados de la Selección Peruana con miras a la próxima fecha doble de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022

Con Gianluca Lapadula a la cabeza. El técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, convocó a 30 jugadores para en­frentar a Colombia y Ecuador por las Eli­minatorias Qatar 2022. En esta larga nó­mina no figura Jefferson Farfán y Christian Ramos.

Pese a que no tiene continuidad en Ita­lia, el ‘Tigre’ decidió que llamar a Lapa­dula y aquí su respuesta: «La inactividad siempre genera interrogantes. Es algo que iremos viendo. Gianluca viene entrenando, pero lógicamente esa para más que pre­ocupación, interrogante, porque también hay muchachos que vienen trabajando. Llegado el momento veremos en qué si­tuación está, cuando venga veremos cómo está. Es importante contar con muchachos que estén dentro del campo con determi­nada continuidad. Es algo que, llegado el momento, evaluaremos».

El técnico de la Selección Peruana tam­bién reveló por qué no llamó a Farfán para la jornada doble de Eliminatorias. «Lo de Jefferson tiene que ver con que está tra­tando de recuperarse, de ponerse bien, no le ha permitido hacer una práctica de fút­bol. Ante esa situación, hemos preferido no llamarlo», acotó.

La entrada Sin Farfán, pero con Lapadula: la lista de convocados de Perú para los partidos con Colombia y Ecuador se publicó primero en Diario El Sol del Cusco.



Source: RPP