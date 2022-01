Posted on

Con esta nueva puesta en escena, el Brunch Dominical estará de regreso a partir de este 30 de enero de 2022 en horario de 11:30 AM a 3 PM

JW Marriott El Convento Cusco presenta un renovado concepto de su tradicional Brunch Dominical, con la fina­lidad de ofrecer experiencias novedosas a los cusqueños.

La nueva propuesta consiste en un formato estilo feria gastronómica con estaciones de cocina y coctelería en vivo, bajo el concepto all you can eat y con la variedad y calidad de platillos que caracterizan a la cocina del hotel, liderada por el chef Jonathan Campos.

Estaciones de frutas de temporada, de panes y wafles, variedad de ceviches, makys, parrilla, opciones calientes estilo andino, ensaladas y postres, así como una estación de cocteles como blody mary, mimosa y emoliente pitea­do, serán lo que podrán disfrutar los asistentes.

Además, la tarde estará amenizada con música en vivo a cargo de artistas locales.

“Será la mejor opción para pasar los domingos en com­pañía familiar y disfrutando de los más variados sabores. La oportunidad de disfrutar de una feria gastronómica donde nuestras estaciones en vivo expondrán los mejo­res productos como los baguetinos al pesto y focaccia a las finas hierbas en nuestra estación de panes y waffles, volar hasta Japón con nuestra estación de sushi y volver a nuestra tierra con nuestra estación de ceviches y tira­ditos a la crema, entre otras deliciosas opciones”, contó Jesús Gamez, chef del hotel.

Los interesados en conocer mayores detalles y reser­var, pueden escribir al correo qespi.cusco@marriott.com o al Whatsapp +51 993 547 228. El precio por adulto es de S/ 159 y por niño de S/ 59, se aplica un 20% de des­cuento a los cusqueños.

