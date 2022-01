Posted on

El doctor César Munayco explicó que las personas mayores de 60 años son las que tienen mayor posibilidad de morir por COVID-19; sin embargo, el riesgo se reduce en 60 % si la persona cuenta con dos dosis de la vacuna y hasta 80 % con la dosis de refuerzo

El doctor César Munay­co, investigador del Centro Nacional de Epidemiología (CDC) del Ministerio de Salud (Minsa), que existe un aumento en la mortali­dad por COVID-19, recor­dó que hace dos semanas el CDC del Minsa indicó que, de acuerdo con el comportamiento de la va­riante ómicron, se podía observar un incremento en el número de fallecidos por esta enfermedad.

«Entre la semana 1 y la semana 2 aquí en Perú ha habido aproximadamente un 50 % de incremento en el número de fallecidos. La semana 1 corresponde a la primera semana de enero y la semana 2 a la segunda semana de ene­ro. Es lo que se esperaba por este incremento ex­plosivo en el número de casos», apuntó.

En otro momento, el es­pecialista del Minsa expli­có que las personas mayo­res de 60 años son las que tienen mayor posibilidad de morir por COVID-19; sin embargo, el riesgo se reduce en 60 % si la per­sona cuenta con dos dosis de la vacuna y hasta 80 % con la dosis de refuerzo.

Munayco reveló que, aproximadamente, entre un 80 a 85 % de personas no recibieron una dosis o no completaron su esque­ma de vacunación, refirió que esta cifra varía un poco por los días, aunque alertó que es alto el por­centaje de personas que no tienen ninguna vacuna.

«Si bien es cierto la va­cuna reduce de manera importante el riesgo de complicarse o fallecer, en las personas que tienen comorbilidades sí puede haber un riesgo, mucho menor obviamente con respecto al no vacunado, de poder complicarse y morir. Personas con cán­cer o alguna enfermedad crónica», indicó.

Una de las recomenda­ciones del Ministerio de salud es no infectarse, para evitar complicacio­nes.

Vacunación redujo las muertes por covid-19 en las gestantes

La vacunación contra la COVID-19 también tuvo un impacto importante en la mortalidad de las ges­tantes, señaló César Mu­nayco:

“Las vacunas reducen el riesgo de morir, en la pri­mera y segunda ola vimos un incremento importante de gestantes fallecidas por COVID-19, inclusive el in­cremento fue mucho más de lo que se veía en años anteriores. En la tercera ola el número de gestan­tes fallecidas se redujo de manera importante eso demuestra el impacto que tienen las vacunas porque las gestantes también son una población de riesgo”

Finalmente doctor Cé­sar Munayco, investigador del Centro Nacional de Epidemiología (CDC) del Ministerio de Salud (Min­sa), descartó que exista un desfase entre las ci­fras de fallecidos por CO­VID-19 que maneja este sector y las del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) en el marco de la tercera ola:

«En realidad no hay un desfase, nosotros tene­mos criterios que se utili­zan todos los días para po­der hacer la clasificación de los fallecidos, y hay varios criterios en función a si es una persona sospe­chosa, si es una persona confirmada. Todos esos casos se consideran como fallecidos (por COVID-19).

