Si escuchamos el nombre de Pilar Jáuregui, en la mente ve­remos a una mujer sonriente so­bre una silla de ruedas y con una raqueta a punto de dar el golpe, representando al Perú, por ejem­plo, en los últimos Juegos Para­límpicos de Tokio-2021 o ganan­do medallas de oro y plata en el reciente Sudamericano de Brasil. Esta mujer, puneña de nacimien­to y con 33 años, fue premiada como la Mejor Parabadmintonis­ta Femenina del 2020 y 2021 del país en su categoría WH2.

Este premio, otorgado por la Federación Deportiva Peruana de Bádminton, refleja el esfuerzo, perseverancia y optimismo que Pilar Jáuregui demostró, no solo desde que empezó la pandemia, sino a lo largo de su vida. Una luxación de cadera congénita bi­lateral le generó molestias en la adolescencia, luego usó un bas­tón, hasta que finalmente debía andar sobre una silla de ruedas.

Sin embargo, eso no la limitó. Con la ayuda de sus seres que­ridos empezó a entrenar, formó parte de la selección peruana de básquetbol en silla de ruedas que participó en los Juegos Pa­rapanamericanos Toronto 2015 y la motivación, para ella, empe­zaba cada día.

Por eso, al ser ejemplo para cientos de personas, la empresa Pluspetrol apoya a Pilar desde 2019: en los últimos meses le entregó una nueva silla profesio­nal de titanio fabricada en Espa­ña, que está hecha a su medi­da, contribuyendo a mejorar sus movimientos y desarrollo de su técnica deportiva.

Ya desde hace unos años es reconocido el trabajo de Pilar por su entrenamiento y logro de me­dallas para dejar el nombre de Perú en alto, como las últimas de oro y plata que ganó en el Campeonato Sudamericano de Bádminton, organizado en Santa Catarina, Brasil, en diciembre de 2021. Es considerada una de las mejores parabadmintonistas del mundo en su categoría WH2.

Para el 2022, ella está enfoca­da en el mundial de Parabadmin­ton de Japón que se realizará en octubre, y en otro torneo pana­mericano que será en Santiago de Chile. Hace un tiempo, Pilar Jáuregui decía estas palabras para motivar a todos: “La gen­te me llama, me escribe. Yo les cuento que vivir con una disca­pacidad no es fácil, la vida con­tinúa y debes seguir, las dificul­tades se afrontan. Siempre he tenido que buscar una salida”.

