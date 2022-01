El gerente de PetroPerú, Hugo Chávez, afirma en un audio que dejará el cargo «al día siguiente que se vaya el presidente» Pedro Castillo y que también cuenta con la confianza de los ministros de Energía y Minas y de Economía y Finanzas

El gerente general de Petrope­rú, Hugo Chávez Arévalo, aseguró que goza de la confianza del pre­sidente Pedro Castillo y por eso se mantendrá en el cargo pese a los cuestionamientos en su contra por un contrato de compra de biodiesel que es investigado por la fiscalía, en un audio difundido este domingo por Panorama.

«La gente cree que voy a renun­ciar, tengan por descartado que no voy a renunciar y no me van a sacar de acá. Yo me voy al día siguiente que se vaya el presidente de este país, gozo con la confianza del pre­sidente», se le escucha decir en el audio.

Además, afirma que también cuenta con la confianza de los mi­nistros de Energía y Minas, Eduardo González Toro y Economía y Finan­zas, Pedro Francke. «Ayer me he comunicado con ellos», asevera.

El pasado 18 de octubre, el por­tal Transparencia de la Presidencia de la República registró el ingre­so a Palacio de Gobierno de Hugo Chávez Arévalo, del empresario co­mercializador de Biodiesel, Samir George Abudayeh Giha, el miembro de la Junta Nacional de Palmiculto­res, Gregorio Saenz Moya y de la empresaria Karelim López. Dos se­manas después la empresa Heaven Petroleum Operators, en la que es gerente Abudayeh Giha, ganó una licitación por 74 millones de dólares con la empresa estatal Petroperú.

Cuatro días después de revelada la reunión en un reportaje de Pano­rama, el 23 de diciembre de 2021, la administración de Petroperú de­cidió declarar la nulidad de los con­tratos derivados para la adquisición de Biodiésel B100 con la menciona­da empresa.

«Vamos a evitar que se forme un delito»

En audio difundido este domin­go, Chávez Arévalo menciona que la anulación de ese contrato elimina la posibilidad de un presunto delito.

«Vamos a evitar que se forme un delito, no se va a consumar nada, se va a resolver el contrato en los mejores términos. Hay que comu­nicarle al proveedor que puede par­ticipar en los siguientes concursos», dice.

«Yo no tengo porque renunciar […] porque no he cometido delito algiuno y con los indicadores que ustedes me van a entregar vamos a demostrar que en dos meses de gestión hemos conseguido más que lo que consiguen en un año o tres años de una gestión», agrega y anuncia que sacará a gerentes cor­porativos de Petroperu porque ya no son de su confianza.

El economista Hugo Chávez fue nombrado como miembro del di­rectorio de Petroperú el 16 de sep­tiembre de 2021 y 20 días después como gerente general de la empre­sa estatal. Panorama reveló que an­tes de ser nombrado en Petroperú, el 8 de septiembre del año pasa­do, Chávez Arevalo llegó a Palacio de Gobierno a una reunión con el presidente en compañia de Yober Sánchez Delgado y el director de la clínica La Luz, ambos de origen chotano y del círculo cercano de Pe­dro Castillo.

