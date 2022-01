Los analistas advierten que este año el precio del pétroleo subirá ante la falta de capacidad de producción y la escasa inversión en el sector

En el 2021 los precios del petróleo subieron un 50%, y en este nuevo año seguirían subiendo, según advierten los analistas.

La cotización del petró­leo podría llegar a supe­rar los US$ 100 por barril, ante la falta de capacidad de producción y la escasa inversión en el sector.

Por el momento, la Organización de Países Exporta­dores de Petróleo (OPEP) y sus aliados están relajando gradualmente los recortes de producción implementa­dos en el 2020 cuando la demanda se desplomó y el precio del crudo llegó a caer por debajo de US$ 0.

Actualmente la cotización del petróleo supera los US$ 82, cerca de sus niveles máximos en dos meses.

“Suponiendo que China no sufra una fuerte desace­leración, que ómicron desaparezca, y con la capacidad de la OPEP+ de aumentar la producción claramente li­mitada, no veo ninguna razón por la que el crudo Brent no pueda acercarse a los US$ 100 en el primer trimes­tre, posiblemente antes”, dijo Jeffrey Halley, analista de mercado de OANDA, a Reuters.

A pesar de los cambios en las previsiones de la OPEP, no todos los productores pueden aumentar la oferta y otros prefieren ser cautelosos ante nuevos contratiem­pos que pueda generar la pandemia.

“No queremos ver US$ 100 por barril. El mundo no está preparado para eso”, dijo el ministro de Petróleo de Omán, Mohammed Al Rumhi, citado por Bloomberg.

Por su parte, la financiera Morgan Stanley proyecta que el petróleo Brent alcanzará los US$ 90 por barril en el tercer trimestre de este año, es decir, entre julio y septiembre.

El banco señala que el mercado tendrá poco margen de seguridad con la perspectiva de que los inventarios de crudo se agoten y la capacidad de reserva sea es­casa para la segunda mitad del 2022, y las inversiones limitadas en el sector del petróleo y el gas.

