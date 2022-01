Posted on

Un total de 22 procuradores públicos suscribieron un pronunciamiento en el que subrayan que defienden los intereses del Estado y «no son abogados del gobierno de turno o de los funcionarios que dirigen las instituciones»

Un total de 22 procu­radores públicos se pro­nunciaron en rechazo a posibles intentos de injerencia política en la Procuraduría General del Estado.

«Expresamos nuestro más enérgico rechazo a cualquier intento de inje­rencia política en la labor de la Procuraduría Gene­ral del Estado y de los pro­curadores públicos, pues ello se convertiría en una vulneración al principio de autonomía funcional del que gozan por ley», se lee en el comunicado.

En ese sentido, recuer­dan que la autonomía de los procuradores «es una demanda histórica que ha trascendido varios gobier­nos y ha sido planteada por diversos sectores de la ciudadanía y la socie­dad civil».

Asimismo, indican que si bien la Procuraduría es un ente adscrito al Minis­terio de Justicia y Dere­chos Humanos, se trata de un organismo público especializado que posee autonomía funcional, téc­nica y administrativa para el ejercicio de sus funcio­nes.

También hacen hincapié en que los procuradores públicos defienden los in­tereses del Estado y de sus instituciones, «no son abogados defensores del gobierno de turno o de los funcionarios que dirigen temporalmente las insti­tuciones y los organismos del Estado».

Por todo ello, exhortan a las autoridades del Po­der Ejecutivo a respetar la institucionalidad de la Procuraduría y de los procuradores, ya que ello «contribuye al fortaleci­miento del Estado de De­recho, al mismo tiempo que favorece el equilibrio de poderes y la rendición de cuentas». Y expresan su respaldo a dicho orga­nismo público.

Evalúan nombramiento del procurador general

En vísperas, el minis­tro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, anunció que revisará el nombramiento del procu­rador general de la Repú­blica, Daniel Soria, tras una denuncia realizada por Eduardo Pachas, abo­gado del presidente Pedro Castillo.

«Frente a las denuncias que ha hecho el defen­sor del presidente y otras personas, va a tener que ser revisado todo el expe­diente del nombramiento del procurador. Procederé conforme a la ley, no me puedo salir de la ley», ma­nifestó Torres Vásquez en diálogo con RPP Noticias.

No obstante, aseguró que procurador Soria no será removido por esta denuncia.

¿Qué denunció el abogado de Pedro Castillo?

En diálogo con TV Perú, el abogado Eduardo Pa­chas aseguró que el pro­curador Daniel Soria se «burló» de las declaracio­nes que dio el presiden­te Pedro Castillo durante una diligencia el pasado 28 de diciembre, en Pala­cio de Gobierno.

Además, según el letra­do, Soria Luján no cumple los requisitos para ejercer como titular de la Procu­raduría General del Esta­do.

“Se burlaban por la forma como el señor presidente estaba res­pondiendo y se reían, se mofaban públicamente. A mí me extraña cómo una persona que no tie­ne el perfil psicológico ni académico ni requisitos pueda ocupar este car­go cuando la ley le pide, por lo menos, que tenga ecuanimidad y respeto en una diligencia, lo cual no ha mostrado para nada”, señaló.

En respuesta, el pro­curador general recha­zó la acusación y señaló que durante la diligencia estaba reformulando sus preguntas junto a un co­lega, debido a que Fiscalía había realizado similares, cuando el jefe del Estado se dirigió a él y consideró que se burlaban.

