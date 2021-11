Posted on

«Hoy se ha cumplido una etapa que jamás olvidaré»

Cienciano anunció que Juan Romagnoli no se­guirá siendo parte de su plantel. El atacante se despidió del ‘Papá’ con una carta que compartió en sus redes sociales.

El club cusqueño le dio las gracias a ‘Roma’ por su aporte durante este 2020, en donde Cienciano logró la clasificación a la Copa Suda­mericana. También destacó su participación en el ascenso del ‘Papá’ a la Primera División.

El jugador también se manifestó y señaló que nunca olvidará su etapa como jugador de Cienciano. «Cuando llegué en julio de 2019, nada me hacía pensar que en Cuzco pasaría los mejores momentos de mi vida como futbolista profesional. Hoy se ha cumplido una etapa que jamás olvidaré. Me voy conmovido y emociona­do. Dije que en Perú sólo jugaría en Cienciano, y me hace feliz haber cumplido mi palabra», escribió.

Luego agregó: «Tuve el honor, el orgullo y el enorme privilegio de haberme puesto la cin­ta de capitán de “El Papá”, y aunque todas las despedidas siempre duelen, sé que nuestros caminos volverán a encontrarse algún día».

Finalmente, dijo que Cienciano lo ayudó a crecer como persona y como profesional. «Dejo muchos amigos en el club y en la ciudad, y sé que me voy mucho mejor de lo que vine; como jugador y como persona. Acá aprendí mucho, cada día. Y no será fácil el camino de ahora en más, pero sé que donde quiera que me toque ir, estaré acompañado por todos ustedes», fi­nalizó.

