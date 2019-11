PNP determina que cansancio de piloto fue la causa de accidente donde murieron 22 personas en Cusco

<![CDATA[

Cusco

El primero de octubre último un bus de la empresa Palomino se despistó y terminó en un barranco en la vía Cusco – Puerto Maldonado.



Como consecuencia 22 personas perdieron la vida,



cuyos deudos acusan de una serie de irresponsabilidades presuntamente cometidas por la empresa de transportes.

El pasado miércoles 20 de noviembre, 50 días después del accidente, el Departamento de Investigación de Accidentes de Tránsito (Diat – Cusco), entregó el documento de investigación referente al siniestro, el mismo que explica las razones técnicas por las que se habría suscitado el despiste.



Informe técnico N° 152, el cual señala en su parte resolutiva que el conductor, identificado como: Walter Guzmán (42) fue víctima de agotamiento físico



, lo cual le impidió realizar sus labores de conducción con normalidad.



“El conductor conducía a una velocidad mayor de la prudente, con el agravante de conducir más de 05 horas, lo que condujo a un agotamiento físico y aletargamiento en sus reflejos que lo indujo a dejar de reconocer y valorar los riesgos a los que se enfrentaba (la presencia de lluvias, falta de alumbrado público y aproximación a una curva)”,



señala textualmente el documento.

El mismo informe, en la parte de observaciones, cita que la tripulación completa del bus (piloto, copiloto y terramoza) que se accidentó en la vía Cusco – Puerto Maldonado,



era el mismo que había llegado de la ruta Lima – Cusco, luego de haber tripulado la unidad por 24 horas.



Los peritos policiales también llegaron a la conclusión de que el bus con placa C8D- 957, fue conducido por Walter Guzmán, desde las 21:00 horas hasta el momento del accidente (02:00 horas del día siguiente), cuando el cambio de piloto debía realizarse a las 01:00 horas, lo cual no se habría realizado, además según la Sutran el sistema de localización satelital arrojó información solamente hasta las 01:25 horas de ese día.

DENUNCIAN IRREGULARIDADES.



Más antes, Dolores Vargas, viuda de Walter Guzmán, dejó a entender que la culpa del accidente la tuvo la empresa, ya que obligó a su esposo a manejar cansado porque recién había regresado de otro viaje.



“Ellos (los conductores) llegan por la noche y en la mañana recién se van o llegan por la mañana y en la noche recién salen, yo no entiendo por qué lo han tenido que hacer voltear. Él no ha descansado, me gustaría verle la cara (a los directivos de Palomino) para decirles en qué momento ha descansado o ha dormido”



, citó.

La señora, junto a su hija, señaló que



el conductor tenía muchos años de experiencia como chofer y que conocía la ruta Cusco – Puerto Maldonado como la ‘palma de su mano’,



exigiendo a la empresa que ‘diga la verdad’ y que dejen descansar en paz a su esposo.



“Él no tenía obligación de salir, si llegó a las seis de la tarde él no ha tenido por qué salir si no no había descansado, sólo queremos justicia y que se sepa la verdad”



, finalizó.

Según la señora, Walter Guzmán, había llegado a las 18:15 horas de un viaje de Lima y tuvo que presentarse a las 20:15 horas en el terminal para conducir el bus hacia Madre de Dios. Esto contradice la versión emitida por Edwin Goya, gerente general de Palomino,



quien señaló que el citado conductor descansó nueve horas antes de salir al fatídico viaje.



Por su parte, Edwin Yesquén, jefe de Seguridad de Palomino, mencionó que la empresa cumplió todos los protocolos de orden antes de iniciar el viaje, citando que el clima adverso en la ruta posiblemente haya ocasionado el accidente.





