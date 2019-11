<![CDATA[

Cusco

LIMA

18 de Noviembre del 2019 – 15:10 18 de Noviembre del 2019 – 15:10







El primero de octubre de este año un bus de la empresa Palomino cayó por una pendiente en la ruta



Cusco – Puerto Maldonado, como consecuencia fallecieron 22 personas,



cuyos deudos ahora reclaman una serie de presuntas irregularidades en el proceso de investigación, acusando a la empresa e incluso a la Policía por tratar de ocultar evidencias.

Según Irma Pancorvo, familiar de uno de los fallecidos en el accidente, ya van a cumplirse 50 días desde la caída del bus y hasta ahora la Dirección de Investigación de Accidentes de Tránsito – Diat Cusco, no entrega el informe pericial correspondiente, pieza clave para la determinación de responsabilidades civiles y penales.



”



El informe de la Diat para entregarle a la Fiscalía aún no sale



, pedimos que el informe se ajuste a la verdad, que no se hayan movido lobbies, no es posible que esta empresa haya hecho dos viajes continuos con un intervalo de cuatro horas llegando a las cinco y partiendo a Puerto Maldonado a las nueve, el chofer no había descansado”



, citó.



DENUNCIAN FALTA DE APOYO.



Por su parte, Gilmar Calderón, otro de los deudos, solicitó a la Policía y Ministerio Público realizar las acciones correspondientes con la mayor celeridad posible, además de establecer sanciones firmes, que puedan dejar un precedente para evitar accidentes con consecuencias fatales en Cusco y todo el Perú.



“Lo que hace la empresa es reírse de nosotros y



sospechamos que todos estos retrasos con la Policía y con la Fiscalía están manejados desde Lima



(…) en vez de ayudar a los moribundos del accidente llegaron y saquearon todo lo del bus eso es una mafia”,



finalizó el denunciante.

Cabe mencionar que en una rueda de prensa ofrecida por la empresa Palomino en Cusco, los directivos



señalaron que se cumplieron todos los protocolos de seguridad



y bienestar antes del accidente, rechazando que su conductor haya estado sin descanso. Las investigaciones policiales determinarán cuál fue la causa del accidente que cegó la vida de 22 personas.





https://diariocorreo.pe (function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){

(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

})(window,document,’script’,’//www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’); ga(‘create’, ‘UA-22221683-1’, {name: ‘Tenant0’});

ga(‘Tenant0.set’, ‘dataSource’, ‘marfeel_fbinstant’);

ga(‘Tenant0.set’, ‘referrer’, ‘http://www.facebook.com’); ga(‘Tenant0.require’, ‘displayfeatures’);

ga(‘Tenant0.set’, ‘campaignSource’, ‘m.facebook.com’);

ga(‘Tenant0.set’, ‘campaignMedium’, ‘referral’);

ga(‘Tenant0.set’, ‘campaignName’, ‘FbIA’);

ga(‘Tenant0.set’, ‘dimension6’, ‘FbIA’); ga(‘Tenant0.send’, “pageview”, {

“location”: “https://diariocorreo.pe/edicion/cusco/cusco-deudos-de-accidente-donde-murieron-22-personas-acusan-demora-en-investigacion-video-924119/”,

“title”: “Cusco: Deudos de accidente donde murieron 22 personas acusan demora en investigación (VIDEO)”,

“page”: “/edicion/cusco/cusco-deudos-de-accidente-donde-murieron-22-personas-acusan-demora-en-investigacion-video-924119/”,

“hostname”: “diariocorreo.pe”

});