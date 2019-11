​Administrador de Cienciano: “Buscaremos los primeros lugares y clasificar a un torneo internacional”

<![CDATA[

Cusco

LIMA

14 de Noviembre del 2019







Cienciano volvió y todo Cusco festeja. El último fin de semana, el estadio Garcilaso de la Vega en Cusco se vistió de rojo y celebró la victoria del Cienciano ante Santos FC, triunfo que le permitió, después de 4 años, regresar de donde nunca debió salir: la Primera División.

Pero todos estos años escondidos en la sombra del torneo de ascenso no fueron fáciles, menos para un club cuya ‘baja’ pudo ser evitada por sus dirigentes. Sergio Ludeña, presidente de la institución, conversó con El Bocón y contó lo que se viene para el próximo año y cómo ha venido creciendo el ‘Papá’.



¿Cómo se vivió la final en Cusco?



Fue una final muy grande. Sacamos a la venta 30 mil entradas y se vendieron en 6 horas. Fue un tiempo récord. Sin duda, lo que se vio en el estadio fue algo impresionante.

Pero no solo en el estadio, sino también fuera de la cancha …

Sí, eso nos dice que para este tipo de eventos se necesita un estadio más grande. Por lo menos 25 mil personas se quedaron afuera. Estuvieron en la Plaza de Armas de Cusco. Otra fiesta increíble, sobre todo cuando salieron los jugadores, los directivos y todos los componentes del equipo en los buses descapotables. Fue una fiesta que Cusco hace tiempo no vivía.



Entonces, ¿cómo se va a tratar el tema del aforo del estadio el próximo año?



Ahora nos habilitaron la tribuna sur que no tenía accesos, lo que nos dice que se pueden hacer las cosas cuando hay voluntad. Es un trabajo en conjunto. Además, hay obras en el estadio, faltan hacer muchos palcos, concluir salidas para que la afluencia del público sea más segura y se puedan seguir dando eventos de esta magnitud. Esperamos poder recibir 5 mil personas más el próximo año.



¿Qué significaría para Cusco que también ascienda Deportivo Garcilaso?



Sería espectacular. Los cusqueños siguen mucho a esos equipos. Gran parte son hinchas de Cienciano y otros de Deportivo Garcilaso. Sería realmente una fiesta en todo sentido. Esperemos que se pueda dar y que el fútbol gane. Así que les deseamos la mejor de la suerte a Deportivo Garcilaso, que tiene muchos años en nuestro departamento para que se pueda dar el esperado “Clásico cusqueño”.



¿Cómo se encuentra el club tras cuatro años de gestión?



Nosotros tomamos a Cienciano casi en las dos últimas fechas antes de descender. Lo encontramos con muchos problemas a causa de gestiones no adecuadas. Asumimos unos pasivos muy grandes y lo que hicimos fue invertir un capital fresco, extendiendo las deudas a corto plazo. Trajimos, además, a Ronaldinho, lo cual nos ayudó a mejorar la marca para que las empresas vuelvan a confiar en nosotros. Así, Cienciano año a año llegaba a instancias finales, faltándole muy poco para ascender hasta que finalmente se dio este año. Tenemos expectativas muy grandes, pero hay que trabajar con el presupuesto de manera responsable.



¿Eso quiere decir que ya están pagadas todas las deudas de Cienciano?



Hay deudas, existen todavía, porque es un plan de pago a 6 años. Pero los pagos está en orden.



¿Cómo se viene trabajando el tema de las licencias para la Liga 1?



El estadio es el mismo que usa el equipo que está en Liga 1 (Real Garcilaso). No vamos a tener ningún problema con ello. En el caso de los menores, ya contamos con un equipo. Además, tenemos un cuadro de fútbol femenino en el cual se empezará a invertir el próximo año. El fútbol profesional hoy en día debe tener una sola frase que es “formalidad y profesionalismo”. Los clubes que no cumplan ello no deberían ser parte de este mundo. Ahí es donde tenemos que trabajar porque es la única manera de encaminar este deporte.



¿Cómo harán para que Cienciano vuelva a ser lo que fue a inicios de este siglo?



Como dirigentes tenemos la responsabilidad de dar todo lo que esté en nuestro alcance para que el equipo de fútbol y la parte administrativa pueda desenvolverse de la mejor manera. Tenga buena alimentación, espacio de entrenamiento, implementos, entre otros. Además, tenemos que ser responsables y no trabajar con expectativas a ingresos por taquilla o sponsors. Tenemos que trabajar en base a lo concreto y a lo que está asignado para que no ocurra lo que pasó hace años.



¿Continuará a cargo del equipo el técnico Marcelo Grioni?



Sí, y es una excelente noticia. Estamos muy contentos porque empezamos el proyecto con la debida anticipación. Ya estamos viendo el tema de los jugadores. El próximo mes deberíamos tener noticias. Como la Liga 1 arranca a fines de enero, la pretemporada iniciaría los primeros días del próximo año o si es en diciembre mucho mejor.



¿Qué se espera de Cienciano el próximo año?



Las metas son bien altas. Vamos a invertir un 40% más dinero con relación al de este año para el equipo mayor. Por la historia que tiene el club, buscaremos los primeros lugares y clasificar a torneo internacional.





