Sunedu deniega licenciamiento a Universidad Austral de Cusco

Perú

LIMA

El Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)



denegó la licencia institucional a la Universidad Peruana Austral del Cusco.



La decisión de la Sunedu obedece a que no se demostró el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad establecidas en la Ley Universitaria. En consecuencia, deberán iniciar un proceso de cese de actividades, con un plazo máximo de dos años para concluir la prestación del servicio educativo.



De manera inmediata, quedan impedidas de realizar procesos de admisión



y cualquier otro mecanismo de captación de nuevo alumnado.

La Universidad Austral inició sus actividades en el año 2012 gracias a una autorización provisional de funcionamiento otorgada por el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu), para brindar servicios educativos de nivel universitario con cuatro carreras profesionales en la ciudad del Cusco. Al ciclo 2019- II, tiene 889 estudiantes. Asimismo, reporta 305 egresados y 79 titulados.



Estas son principales deficiencias encontradas durante el proceso de licenciamiento realizada por la Sunedu:



•No cuenta con objetivos estratégicos que contribuyan al logro de sus planes estratégicos y de gestión de calidad. Asimismo, sus documentos de planificación evidenciaron inconsistencias. En concreto, se constató que el Plan de Gestión de la Calidad (PGC) 2019 de la universidad no está debidamente articulado con el Plan Estratégico Institucional 2018-2020.

•La casa de estudios presenta deficiencias en sus planes de estudio y no cuenta con una propuesta de estudios consistente y claramente definida;



lo que genera problemas en su gestión académica y carencia de seguridad



para sus estudiantes sobre el proceso formativo que siguen.

•No demostró contar con los instrumentos de gestión adecuados en seguridad y salud que garanticen el bienestar de los estudiantes, docentes y personal administrativo en las instalaciones de la Universidad.

•Sus principales instrumentos de gestión de la investigación, tanto para el 2018 como 2019, presentan limitaciones en su diseño (como por ejemplo carencia de indicadores y metas no definidas consistentemente). Además, no se pudo determinar el cumplimiento de algunas de sus metas para el 2019, y en otras no se tuvo evidencia de implementación.

•



La Universidad





Austral no cumple con su propia normativa relativa a los procesos de evaluación



y ratificación de docentes. La Sunedu ha constatado que la universidad utiliza diferentes criterios de evaluación y que estos están desarticulados. Esto origina que el cuerpo docente no tenga información suficiente para saber cómo es evaluado ni sobre los procesos de ratificación.

•No evidenció contar con un proceso planificado para la formulación de las capacitaciones docentes, ni un presupuesto desagregado que permita evaluar los montos asignados para cada actividad programada.

•Se identificó que



los planes de seguimiento a los graduados presentan inconsistencias



en su diseño y no están debidamente articulados al presupuesto. Tampoco se ha evidenciado la ejecución de todas las actividades planificadas.

•No hay evidencias de la ejecución de prácticas profesionales.

La denegatoria de licenciamiento trae como consecuencia para las instituciones educativas con licencia denegada el cese paulatino de las actividades académicas. La Sunedu



supervisará que se respeten los derechos del alumnado,



así como la reglamentación vigente. Como parte de este proceso, las deberán cumplir con lo siguiente:

El incumplimiento de estas disposiciones podrá considerarse como infracción a la Ley Universitaria, con posibilidad de sanción. Las universidades con licencia denegada están obligadas a cumplir con el Reglamento del Proceso de Cese de Actividades de Universidades y Escuelas de Posgrado en los términos, plazos y condiciones establecidas.





