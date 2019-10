<![CDATA[

La madrugada del primer día de octubre un bus de la empresa Palomino, que cubría la ruta



Cusco – Puerto Maldonado



, cayó a un abismo, dejando como saldo 22 personas fallecidas.

Tras el accidente, los familiares de los heridos y de las víctimas mortales, se manifestaron en Cusco, exigiendo que las autoridades investiguen a fondo el hecho, acusando a la empresa de transportes de no cubrir sus responsabilidades.

Dolores Vargas es la viuda de



Walter Guzmán, conductor que falleció al volante de la unidad siniestrada



. La mujer dejó a entender que la culpa del accidente la tuvo la citada empresa, ya que obligó a su esposo a manejar cansado porque recién había regresado de otro viaje.



“Ellos (los conductores) llegan por la noche y en la mañana recién se van o llegan por la mañana y en la noche recién salen, yo no entiendo por qué lo han tenido que hacer voltear.



Él no ha descansado



, me gustaría verle la cara (a los directivos de Palomino) para decirles en qué momento ha descansado o ha dormido”



, citó.

Diario Correo



La señora, junto a su hija, señaló que el conductor tenía muchos años de experiencia como chofer y que conocía la ruta



Cusco – Puerto Maldonado



como la ‘palma de su mano’, exigiendo a la empresa que ‘diga la verdad’ y que dejen descansar en paz a su esposo.



“Él no tenía obligación de salir, si llegó a las seis de la tarde él no ha tenido por qué salir si no no había descansado, sólo queremos justicia y que se sepa la verdad”



, finalizó.

Según la señora, Walter Guzmán, había llegado a las 18:15 horas de un viaje de Lima y tuvo que presentarse a las 20:15 horas en el terminal para conducir el bus hacia Madre de Dios. Esto contradice la versión emitida por Edwin Goya, gerente general de Palomino, quien señaló que el citado conductor



descansó nueve horas antes de salir al fatídico viaje.



Por su parte, Edwin Yesquén, jefe de Seguridad de Palomino, mencionó que la empresa cumplió todos los protocolos de orden antes de iniciar el viaje, citando que el clima adverso en la ruta posiblemente haya ocasionado el accidente.



DATO:



-Directivos de Palomino ofrecieron una conferencia en



Cusco



, donde citaron que toda la documentación del bus siniestrado estaba en regla y que se cumplieron todos los procedimientos de ley antes de que parta de Cusco. A la vez, familiares de los fallecidos hicieron una protesta contra la citada empresa.





