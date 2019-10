Gira para mujeres emprendedoras llega a Cusco

<![CDATA[

En nuestro país son diversos los motivos y circunstancias que motivan a las mujeres a emprender, ya sea porque tienen mucha experiencia laboral como dependiente, pero el salario que reciben no cubre todas sus necesidades económicas, también están las mujeres que cuentan con amplia experiencia, y quieren manejar sus propios tiempos e incrementar sus ingresos, en otros casos particulares



deciden emprender por decisión propia



, pues cuentan con mucha experiencia acumulada y sienten que ya no pueden seguir creciendo profesionalmente en trabajos dependientes, entre otros motivos.

Como parte del fortalecimiento del ecosistema emprendedor para mujeres en nuestro país, este 22 y 23 de octubre de 6:30 pm a 10:00pm en el Auditorio de la Universidad Andina del Cusco (Unsaac) se realizará la quinta edición de La Gira Emprendedora, un evento gratuito



que busca empoderar y conectar a las mujeres en Cusco



. En esta oportunidad el evento es organizado por la Universidad del Pacífico – Emprende Up, Mujeres del Pacífico y la Asociación de Emprendedores del Perú (Asep).

Algunos de los temas que se abordarán están enfocados en cómo romper los mitos de las mujeres empresarias, conocer un caso de éxito sobre economía colaborativa, formas de obtener financiamiento para su negocio, cómo iniciar un negocio, innovación para Mypes, entre otros.

Diario Correo



Contaremos con la presencia de Cecilia Walker,



cofundadora de Mujeres del Pacífico



; Martha Zuñiga, jefe de Proyectos Especiales de Emprende UP; Gianella Sanchez, especialista de Inclusión Financiera de Mibanco; Cecilia Chiappori, ceo de Rocket Flat; Miguel Zicia, ceo de Ziccosor; Andrea Rivas, coordinadora de Emprendimiento de Emprende Up; Maria Fe Chang, analista de Comunicaciones de Reiva; Elizabeth Gómez, especialista de Fintech de Emprende UP; Mario Chong, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Pacífico; Cinthia Varela, docente de la Universidad del Pacífico.



“Cusco tiene un potencial increíble en temas de artesanías, orfebrería y textil y cada vez más son las mujeres que se arriesgan a formar una empresa, pero que en muchos casos no se conoce qué



alternativas pueden tener para fortalecer su negocio



. Queremos que más mujeres puedan tener la oportunidad de contar experiencias, conocer oportunidades de financiamiento y





transformar las barreras mentales y culturales que obstaculizan el proceso de emprendimiento femenino”



, indica Zúñiga.

Para mayor información y registro gratuito pueden ingresar este



sitio



.





